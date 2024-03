Europee e regionali, a Cosenza sancito il patto tra Pd e socialisti. Tutti contro l’autonomia differenziata

COSENZA – Ieri nella città dei Bruzi sono arrivati l’ex ministro Orlando e il segretario nazionale del Psi, Maraio. Ospiti del sindaco Caruso, di Luigi Incarnato e del presidente del consiglio Giuseppe Mazzuca, anche il Responsabile per il Mezzogiorno della segreteria nazionale di Elly Schlein Marco Sarracino e il componente della direzione nazionale Carlo Guccione. A prendere parola anche Pina Incarnato e Chiara Penna, rispettivamente assessore e consigliera del Comune di Cosenza nonché componenti dell’assemblea nazionale del Psi. Il primo intervento è riferito al Comune di Bari, alla commissione d’inchiesta ed alla posizione del sindaco Antonio Decaro.

Orlando, abuso contro Decaro “utilizzo strumentale di questo potere”

“Per trovare un utilizzo strumentale del potere di scioglimento dei Comuni bisogna andare molto lontano, negli anni ’20 in Italia e, nei tempi attuali, in Turchia. Io credo che davvero ci si trovi di fronte ad un abuso che colpisce, naturalmente, la città ed il sindaco di Bari, ma, soprattutto, un istituto che è preziosissimo, quello cioè dello scioglimento dei Comuni per infiltrazioni mafiose”. Lo ha detto il deputato del Pd Andrea Orlando parlando con i giornalisti a Cosenza.”Un utilizzo così evidentemente strumentale – ha aggiunto Orlando – rischia di togliere credibilità a tutti gli interventi che verranno in materia di contrasto ai condizionamenti sull’attività degli enti locali da parte della criminalità organizzata. E questo è un danno ancora più grave, se possibile, rispetto a quello che si sta provocando alla città di Bari con evidenti finalità di carattere elettorale“.

Sul tema è intervenuto anche il segretario del Psi, Enzo Maraio: “Antonio Decaro non si tocca, così come non si tocca la città di Di Bari. Come socialisti – ha aggiunto Maraio – sosteniamo ogni azione che viene avviata dalla magistratura. Ma, al contempo, contestiamo un’iniziativa come quella contro il sindaco di Bari organizzata politicamente dal governo contro un amministratore di assoluta e integerrima rappresentanza”.

L’autonomia differenziata

Il secondo tema è affrontato è l’autonomia differenziata e gli effetti sulle regioni del Sud.”Noi andiamo nella direzione opposta all’autonomia differenziata. che indebolisce un Paese come il nostro che già registra un forte divario interno“. Così, il deputato Orlando. “Si capiva dall’inizio – ha aggiunto Orlando – che l’autonomia differenziata avrebbe pregiudicato soprattutto regioni come la Calabria. Sarebbe importante che questo si riconoscesse. E sarebbe stato importante anche mettere in guardia il governo sin dall’inizio di questo percorso, che oggi è diventato una bandiera e l’oggetto di uno scambio sulla testa degli italiani, e soprattutto degli italiani nel Mezzogiorno. Il premierato, l’elezione diretta del premier, di cui peraltro nessuno sentiva il bisogno, in cambio dell’autonomia differenziata, che non solo va contro gli interessi del Paese ma rischia di pregiudicare soprattutto il Mezzogiorno”.

Autonomia: Maraio ‘Governatore Calabria silente’

“In Calabria c’é un governatore silente rispetto alla proposta di autonomia differenziata, che toglie al sud centralità e risorse. E lo fa soltanto per pagare la sua appartenenza politica al governo nazionale“. Lo ha detto, parlando con i giornalisti a Cosenza, il segretario del Psi Enzo Maraio. “Non si governa così – ha aggiunto Maraio – una regione del Sud e soprattutto problematica come la Calabria, che ha però tantissime potenzialità che questo governo regionale non sta valorizzando al meglio. Noi siamo contro l’autonomia differenziata e lo diremmo con altrettanta nettezza anche se a proporla fosse un governo di centrosinistra”.