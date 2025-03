Esenzione del ticket sanitario. Nuovo punto di accoglienza al Polo Sanitario di via degli Stadi

- Advertisement -

COSENZA – Sono migliaia i cittadini chiamati a rinnovare o chiedere ex novo l’esenzione del ticket sanitario per reddito. Le esenzioni da reddito consentono al cittadino di ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento dei ticket, cioè gli importi che vengono richiesti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o regionale (SSR) a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria. Per inoltrare la nuova richiesta di esenzione per reddito è possibile usufruire del servizio di sportello, recandosi personalmente presso il poliambulatorio di competenza e consegnando la modulistica sottoelencata debitamente datata e firmata insieme a un documento di identità.

Nuovo Sportello a Cosenza al Polo Sanitario di Via degli Stadi

Quest’anno, in concomitanza con la data di scadenza, a partire da domani, martedì 1 aprile 2025, il Distretto sanitario Cosenza-Savuto ha messo a disposizione un nuovo punto di accoglienza con front office presso il Polo Sanitario di Via degli Stadi, 140. Gli sportelli saranno attivi dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:00. Questo anche per evitare il caos che si creò lo scorso anno anche per il numero insufficiente di operatori allo sportello e di un servizio telematico lento, lamentano le persone in coda, molti di loro anziani.

Le quattro tipologie di esenzioni del ticket sanitario da reddito:

E01: per età inferiori a 6 anni o età superiore a 65 anni (dal primo giorno successivo al compimento del 65° anno) con reddito familiare inferiore a euro 36.151,98; che l’intestatario della prescrizione ha età inferiore a 6 anni (5 anni + 364 giorni) e appartiene a un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a euro 36.151,68

E02: essere disoccupato e iscritto negli elenchi anagrafici del proprio Centro per l’impiego appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo per l’anno precedente inferiore ad Euro 8.263,31 incrementato fino ad Euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico di essere familiare a carico del disoccupato

E03: essere titolare di pensione sociale/assegno sociale di essere familiare a carico del titolare di pensione sociale/assegno sociale

E04: essere titolare di pensione al minino di età superiore a 60 anni ed appartenere ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a Euro 8.263,31 incrementato fino ad Euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio a carico di essere familiare a carico di titolare di pensione al minimo.