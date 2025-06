Escalation di violenza a Corigliano Rossano: riunito il Comitato per la Sicurezza con il Prefetto

COSENZA – Dopo i recenti episodi di violenza verificatisi a Corigliano-Rossano, tra cui l’esplosione di colpi d’arma da fuoco in pieno giorno da un’auto in corsa lungo viale Sant’Angelo, e una sparatoria nelle ore precedenti, in una zona centrale e frequentata per la movida, il prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha convocato un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Alla riunione hanno preso parte, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine, anche il sindaco della cittadina dello Jonio cosentino, Flavio Stasi. Al centro della della riunione svoltasi stamane, misure urgenti per arginare questa scia di violenza. Provvedimenti necessari che servono a rassicurare l’intera comunità della cittadina di Corigliano Rossano.