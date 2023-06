Escalation criminale Sibaritide, riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza

COSENZA – Gli ultimi atti intimidatori registratisi lungo lo Jonio cosentino, in modo particolare nella Sibaritide, sono stati oggetto di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza presso la Prefettura Cosenza, alla presenza del sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, come ha annunciato il prefetto Vittoria Ciaramella. Una escalation criminale che non ha risparmiato neanche l’altro versante, il Tirreno cosentino. Fatti che le forze dell’ordine stanno passando sotto la lente di ingrandimento, per cercare di individuare la matrice e gli autori “e dimostrano di avere ha spiegato il prefetto Vittoria Ciaramella – come sempre avvenuto, il giusto polso della situazione non tralasciando nulla”.

