HomeArea Urbana

Enza Bruno Bossio (Pd) apre il punto incontro a Cosenza e attacca Occhiuto “dopo il voto dovrà misurarsi a fare opposizione”

La candidata democratica alle prossime regionali critica Occhiuto e ribadisce la necessità di una Calabria più giusta, efficiente e inclusiva, puntando su mobilità, sanità, diritti civili e lavoro

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – È stato aperto il nuovo punto incontro di Enza Bruno Bossio, candidata del Pd nella circoscrizione Nord alle prossime elezioni regionali. Il punto di incontro si trova su Corso Mazzini a Cosenza: un luogo pensato per stare accanto ai cittadini e ascoltare le loro esigenze. Durante l’inaugurazione, la candidata democratica ha risposto ad alcune domande poste da una giornalista

«Dopo il 5 e 6 ottobre Occhiuto dovrà misurarsi a fare opposizione a Palazzo Campanella” ha esordito Bruno Bossio, con il tono deciso che da sempre la caratterizza. La candidata ha quindi denunciato la strategia del presidente uscente: «si è dimesso per cercare di essere “assolto” dal giudizio popolare e, poi, anche per sorprendere le forze di centrodestra, che altrimenti non lo avrebbero ricandidato tra un anno e mezzo».

Enza Bruno Bossio ha ricordato le battaglie portate avanti dai governi di centro sinistra, oggi rivendicate come se fossero frutto della gestione Occhiuto: dall’alta velocità ai nuovi treni regionali, dalla SS106 all’elettrificazione della Ionica, dalla riapertura del treno Cosenza- Catanzaro alle assunzioni per i medici nei nuovi ospedali e alla stabilizzazione dei tirocinanti. «Noi abbiamo programmato e finanziato, lui doveva solo realizzare. E non ci è riuscito» ha sottolineato la candidata che ha poi spiegato il suo approccio alla politica: «Essere giovani e donne è un valore, ma in politica conta anche la competenza. Essere candidati non è un merito; avere la possibilità di esprimere sé stessi e la propria competenza dimostrandola sul campo, questo sì.»

Infine ribadito con forza la sua visione di sanità pubblica: «La sanità deve funzionare davvero, ovunque tu nasca o risieda. Servono più medici di base e sanità di prossimità territoriale. Maggiore efficienza da ottenere con più digitalizzazione: solo così la Calabria può smettere di essere fanalino di coda in Italia e in Europa».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Bonus psicologo 2025, ora è possibile compilare la domanda: requisiti e graduatorie

Italia
Da lunedì 15 settembre è possibile presentare la domanda per ottenere il bonus psicologo 2025. Ecco tutte le informazioni su beneficiari, requisiti da rispettare...

Slot machine truccate per evadere i controlli: scattano sequestri, denunce e sanzioni per 80mila...

Calabria
SEMINARA (RC) - Slot machine manomesse e scollegate dalla rete statale per sfuggire al monitoraggio e garantire introiti illeciti ai gestori. Otto apparecchi sequestrati,...

Dipendenza da gioco d’azzardo, nella provincia di Cosenza si cura solo lo 0,02% delle...

Provincia
ROMA - Il gioco d'azzardo è una piaga che rimane ancora troppo silente nelle nostra societrà eppure sono tante le persone che ne restano...

Diamante, accusato di non aver comunicato la misura cautelare all’INPS per il Reddito di...

Tirreno
DIAMANTE (CS) - È stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” D.V., cittadino di Diamante di 60 anni, accusato di non...
Rende Candidata Rossella Gallo

Salario minimo in tutti gli appalti del Comune di Rende, la proposta di Rossella...

Area Urbana
RENDE - Una proposta di delibera per introdurre il salario minimo in tutti gli appalti del Comune di Rende. A presentarla la consigliera Rossella...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37347Area Urbana22447Provincia19898Italia8031Sport3870Tirreno2957Università1465
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Tirreno

SuperEnalotto: centrato sull’Alto Tirreno Cosentino un “5” da oltre 42mila euro

SCALEA (CS) - Il Superenalotto fa felice un fortunato scommettitore sull'alto Tirreno Cosentino, che si porta a casa oltre 42mila euro. Nell’estrazione di venerdì...
Pasquale Amantea segretario provinciale Federazione Igiene Ambientale
Area Urbana

Castrolibero, operai senza spogliatoi e bagni. La denuncia dell’UGL “costretti a...

CASTROLIBERO (CS) - A Castrolibero monta la protesta dei lavoratori impegnati nel servizio di igiene urbana, gestito dalla società Mia Multiservizi Igiene Ambientale in appalto...
Saporito Dossi di cemento e attraversamento pedonale
Area Urbana

Rende: dossi artificiali contro i ‘piloti da strada’. I primi due...

RENDE - È partita, dalla frazione di Saporito, l'installazione dei dossi artificiali in cemento, con attraversamento pedonale, che interesserà alcune vie di Rende, dove...
Carabinieri auto strada mare
Tirreno

Bonifati, truffa del finto carabiniere ad un’anziana. Stava per consegnare soldi...

BONIFATI (CS) – Avevano tentato di raggirare una 78enne di Bonifati con l'odiosa quanto classica truffa del “finto carabiniere”. Ma i militari, quelli veri,...
Assipool Castrovillari Carabinieri
Provincia

Castrovillari, si introduce negli spogliatoi e ruba dalle borse delle commesse:...

CASTROVILLARI (CS) – Operazione congiunta dagli uomini dell'istituto di vigilanza "Sicurmondial" di Frascineto e dai carabinieri di Castrovillari portata a termine ieri nel Centro...
Incendio ad Acri - individuato il responsabile
Provincia

Acri, appiccò un incendio che minacciò anche un’abitazione. Individuato e arrestato...

ACRI (CS) - I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Acri hanno eseguito, questa mattina, un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA