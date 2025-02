Ennesimo taglio di alberi a Rende, Laghi “Assumerò azioni formali contro queste criticabili iniziative”

- Advertisement -

RENDE – Continuano le segnalazioni di capitozzature e tagli di alberi, in tutta la regione. Nel caso del Comune di Rende, solo pochi giorni fa sono stati tagliati, precisamente su Viale Leonardo da Vinci, numerosi pini presenti da molti decenni, tra le proteste di associazioni e cittadini, in particolare quelle di tutela ambientale. Fatto che è, tra l’altro, la replica di quanto già accaduto, sempre a Rende, nel recente passato.

Sul fenomeno interviene nuovamente il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Consiliare Ambiente, Ferdinando Laghi, che intende assumere concrete iniziative al riguardo. Questo anche alla luce del fatto che la Calabria è l’unica regione a godere di una legge “ad hoc” – la numero 7 del 2024, proposta proprio da Laghi – a difesa del verde urbano, che vieta, tra l’altro, anche la capitozzatura oltre che i tagli indiscriminati di alberi. “Ho già inviato una richiesta di accesso agli atti al Comune di Rende – ha dichiarato il Consigliere – per conoscere le motivazioni per cui la legge regionale non sia stata applicata e coinvolgerò anche il Consiglio Regionale attraverso la presentazione di una specifica interrogazione”.

“La legge regionale di tutela del verde urbano, vigente ormai da oltre un anno, tutela un importante patrimonio comune, fondamentale non solo sotto l’aspetto estetico, ma anche della salute dei cittadini e del miglioramento delle condizioni ambientali. E’ perciò fondamentale che venga rispettata e messa in pratica – ha concluso Laghi – e non ci stancheremo di ribadirlo. Per questo è necessario fare chiarezza su quanto accaduto a Rende come in altri Comuni della Regione”.