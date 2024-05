Ennesima rottura sulla condotta dell’Abatemarco: rubinetti a secco, niente acqua a Cosenza

COSENZA – Ci risiamo, niente acqua in città. un’Interruzione della fornitura idropotabile si sta registrando in città, a causa dell’improvvisa rottura di una condotta dell’Acquedotto Abatemarco verificatasi nel territorio di San Marco Argentano. Lo ha comunicato al Comune di Cosenza la Sorical che ha informato Palazzo dei Bruzi sottolineando che l’interruzione dell’erogazione della fornitura idropotabile si è resa necessaria per eseguire i lavori di riparazione che, presumibilmente, termineranno in giornata, con conseguente ripristino dell’ordinaria fornitura idropotabile. Si avvisa la cittadinanza che, dopo il termine dei lavori, potrebbero avvertirsi ancora dei disagi, finché l’ordinaria erogazione non tornerà a regime.

