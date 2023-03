COSENZA – La Questura di Cosenza ha emesso 3 provvedimenti di D.A.Spo, nei confronti di altrettanti soggetti che, nel corso di manifestazioni sportive, si sono resi responsabili di episodi di violenza e minaccia tali da creare turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare un provvedimento, per la durata di 5 anni, è stato notificato ad un tifoso che, nel corso dell’incontro di calcio “Cosenza-Spal” di serie BKT giocato domenica scorsa, “si è reso responsabile di aggressioni e percorse nei confronti di uno steward in servizio presso un tornello”.