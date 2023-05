Emergenza maltempo a Donnici, numerose le frane: acqua e fango arrivano anche al canile

COSENZA – Gravi disagi dovuti al maltempo e alle forti piogge delle ultime ore si sono abbattute con violenza e hanno invaso le strade della frazione cosentina di Donnici. Si registrano numerose frane in tutto il territorio che, in pochi minuti, hanno trasformato i terreni in veri e propri fiumi. Le strade sono invase da arbusti, fango, detriti e acqua.

“Sembra un vero terreno di guerra. Tante le frane, sia sulle competenze provinciali che su quelle comunali. Il territorio è stato preso in pieno”. Dice a quicosenza l’assessore Veronica Buffone. Intanto sul posto stanno intervenendo sia Provincia e Anas che Comune e Protezione Civile. “Non ci sono famiglia bloccate, anche se le strade comunali sono momentaneamente inagibili per le frane, ma – continua l’assessore – fortunatamente hanno l’alternativa di passaggio“.

L’acqua arriva al canile comunale

Attimi di paura anche per gli amici a quattro zampe del canile comunale di Cosenza. Una delle volontarie dell’associazione “gli invisibili” si trovava al canile per caso, in quanto era in programma una staffetta d’adozione, altrimenti la situazione, per i cagnolini, sarebbe stata tragica. L’operatrice ha trovato parte dei box allegati. “I cani – racconta a quicosenza – avevano l’acqua che arrivava già alle zampe”.

Il canile non è stato evacuato ma gli animali, che erano a rischio – vista la vicinanza della zona franosa e l’acqua copiosa – sono stati trasferiti in una zona più sicura. Il canile è pieno. Nulla viene fatto per combattere con azioni mirate e più efficienti il randagismo. Questa situazione legata al maltempo è già la seconda volta che si verifica, ma se non fosse stato per la volontaria presenta già sul posto la situazione sarebbe stata drammatica.