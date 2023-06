Emergenza cinghiali a Cosenza: il Comune si attiva per arginare il fenomeno

COSENZA – “Il fenomeno dei cosiddetti cinghiali urbani sta diventando un’emergenza anche per Cosenza, contro cui stiamo combattendo da settimane. La presenza di questi animali è stata registrata, in particolare, nel quartiere di via Popilia, allarmando i residenti. Ci siamo, quindi, immediatamente attivati avviando tutte le procedure necessarie per chiedere ed ottenere da parte della Regione Calabria l’autorizzazione ad avere la presenza sul territorio dei selettori”.

E’ quanto afferma l’assessore Francesco De Cicco che, in stretta sinergia con il sindaco Franz Caruso, sin dalle prime segnalazioni da parte dei cittadini si sono interessati fattivamente alla problematica per tentare di arginarla.

“Stiamo monitorando la situazione nell’intero perimetro urbano – prosegue Francesco De Cicco – consapevoli che la presenza dei cinghiali, che è una specie particolarmente invasiva e problematica, è da tempo, ormai, un pericolo in tutta la Calabria, su cui ci auguriamo la Regione intervenga con provvedimenti adeguati ed immediati a tutela della salute e della sicurezza pubblica oltre che a difesa dell’agricoltura, il cui comparto, che rappresenta un settore vitale per la nostra economia, sta subendo danni enormi. La presenza di cinghiali, infatti, per com’è facile immaginare, arreca danni ingenti ai campi, ma può provocare incidenti oltre a seri problemi di igiene, anche per via della loro presenza sempre più vicina alle abitazioni.

Pertanto, nell’ assicurare alla Regione Calabria le opportune e dovute sinergie del Comune di Cosenza in ogni azione atta a contrastare e debellare il fenomeno, auspichiamo l’urgente attuazione di un piano di contrasto migliore ed efficace alla ormai diffusa presenza dei cinghiali, promuovendo, per esempio un programma di sorveglianza sanitaria capillare ed un puntuale monitoraggio della specie”.