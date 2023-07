Emergenza caldo a Cosenza, Spataro attacca: «nessun punto di ristoro in città»

COSENZA – “Mi associo alle esternazioni della collega consigliere Bianca Rende constatando come il comune di Cosenza non abbia fatto nulla per fronteggiare l’emergenza caldo”. Lo scrive in una nota il consigliere comunale Michelangelo Spataro.

“Non sono state rispettate le prescrizioni ANCI e non sono stati istituiti punti di ristoro. Moltissimi anziani non hanno la possibilità nemmeno di poter accendere un ventilatore non potendo sostenere la bolletta energetica.

L’emergenza caldo è simile del tutto a quella del freddo ma il comune di Cosenza, purtroppo, non ha lasciato traccia di nessun intervento. Si dovevano coinvolgere gli uffici pubblici e privati dotati di aria condizionata. Si potevano – conclude Spataro – anche programmare aiuti una tantum per gli anziani in difficoltà economica ma da palazzo dei bruzi è arrivato solo il silenzio”.

Intanto nel pronto soccorso di Cosenza si registra negli ultimi giorni un aumento degli accessi a causa di colpi calore dovuti alle temperature roventi in città.