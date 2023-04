«Emendamento di tutti i parlamentari calabresi per ‘salvare’ i 4mila tirocinanti»

COSENZA – Come già annunciato, in data odierna si è svolto un confronto presso la Camera dei Deputati in merito alla vertenza dei tirocinanti (TIS) calabresi organizzato dalla USB. Allo stesso, oltre ad una nutrita rappresentanza di tirocinanti e ai delegati sindacali USB, hanno preso parte, rispondendo positivamente alle sollecitazioni, i deputati Anna Laura Orrico (M5s), Giovanni Arruzzolo (FI) e Giuseppe Mangialavori (FI) il senatore Nicola Irto (PD).

Abbiamo posto con forza al centro della discussione la necessità di arrivare alla contrattualizzazione dei 4mila tirocinanti calabresi, approfittando delle iniziative in cantiere da parte del governo sul tema della pubblica amministrazione. La questione, infatti, non è più rimandabile visto che solo tra qualche mese i TIS scadranno e un ulteriore proroga sarebbe impensabile date le condizioni di sostanziale sfruttamento cui sono sottoposti da anni i tirocinanti.

I parlamentari calabresi presenti hanno risposto positivamente alla nostra richiesta di costruzione e presentazione di un emendamento comune, che porti la firma di tutta la deputazione eletta in Calabria, nel corso della discussione che si terrà in Camera e Senato inerente il prossimo decreto legge sulla pubblica amministrazione. Questo sarà l’ennesimo banco di prova per le forze di maggioranza ed opposizione chiamate, ora più che mai, a tradurre in pratica le proprie dichiarazioni d’intenti. Ovviamente la mobilitazione della USB proseguirà senza sosta, così come in questi anni. In questo direzione già nei prossimi giorni terremo una assemblea regionale dei tirocinanti per proseguire collettivamente la discussione tenutasi oggi a Roma.