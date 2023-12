Eman, l’eclettico cantautore calabrese fa tappa anche a Cosenza

COSENZA – Partirà ufficialmente dall’Arci Bellezza di Milano il prossimo 11 gennaio il Tour nei Club 2024 di Eman, prodotto da Mazinga Eventi in collaborazione con Antenna Music Factory. Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo il cantautorato eclettico di un autore che ha saputo in un percorso musicale ultradecennale distinguersi nel panorama italiano per la sua capacità di contaminare influenze e sonorità stilisticamente varie in modo sempre credibile e contemporaneo, facendo incontrare il pop con la musica d’autore, il reggae con l’elettro rock.

Un tour atteso che attraverserà tutta l’Italia, con date in continuo aggiornamento e porterà nei club uno show che ripercorre il repertorio storico e i nuovi brani di Eman, con una formazione di grande impatto sonoro e nuovissimi arrangiamenti che daranno un rinnovato abito sonoro al nuovo viaggio live musicale.

“Con questo tour chiudo un cerchio; interrotto in prima battuta dalla pandemia e in seconda battuta dagli imprevisti che la vita ci mette davanti. Ma io ho bisogno del palco, ne ho bisogno per sentirmi vivo e ne ha bisogno la mia musica, che su di uno stage ritrova la sua dimensione naturale. E ho bisogno di incontrare il mio pubblico, la mia gente, i miei compagni di viaggio. Non vedo l’ora di portare in giro questo nuovo show e, perché no? Di far ascoltare qualcosa di nuovo che a breve prenderà forma. Ricominciare a volte è come rinascere…”.

Dopo l’esordio dell’11 gennaio a Milano, seguirà la data di Torino al Cap10100 il 12 gennaio, il Locomotiv di Bologna il 13 gennaio, il Monk di Roma il 18 gennaio, il Mood Social Club a Cosenza il 19 gennaio e tante date ancora da annunciare nei prossimi giorni.

Prevendite_https://linktr.ee/emantourclub

Info_booking@mazingaeventi.it