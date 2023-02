Elly Schlein (Pd), ha incontrato simpatizzanti e studenti all’Unical

RENDE – Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito Democratico, in occasione della sua visita in Calabria, ha fatto tappa all’Università della Calabria, dov’è stata accolta da dirigenti del partito calabrese, curiosi e studenti, tra cui un laureando che l’ha attesa proprio per l’occasione e condividere con la competitor di Stefano Bonaccini il conseguimento della laurea. La Schlein, prima di parlare ai simpatizzanti giunti un po’ da tutta la provincia, fermandosi con la stampa ha spiegato che c’è la necessità di mettere al centro i divari territoriali che hanno penalizzato regioni come la Calabria e in generale il Sud del Paese. Divari che penalizzano la Calabria, regione dove però il Partito Democratico non è esente da colpe, essendo stato anche esso forza di governo in questi anni.

