Elezioni Rende, ‘the day after’: ecco la possibile composizione del Consiglio Comunale

RENDE (CS) – All’indomani delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio, che ha visto trionfare sullo scranno municipale Sandro Principe, Rende si appresta ora a delineare la nuova composizione del consiglio comunale. Dopo un’affluenza alle urne rilevante, i riflettori si spostano ora sui possibili futuri consiglieri che andranno a comporre l’assise cittadina. La nostra redazione precisa che quella che viene mostrata è una lettura provvisoria e i dati possono essere variabili.

I principali schieramenti e i candidati consiglieri

Coalizione di Sandro Principe

Il leader socialista e sindaco eletto Sandro Principe raccoglie in totale 12.368 preferenze e porta a casa 14 seggi: 5 vanno alla lista Insieme per Rende, la più votata, con 3.695 preferenze (17,99%). Due seggi a tutte le altre liste: Rende Riformista che ottiene 2.202 (9,75%), Innova Rende con 1832 preferenze (8,92%), Avanti Rende-PSI con 1691 preferenze (8,23%), Rende Avanti con 1.691 voti (7,89%) e Italia del Meridione con 1.406 preferenze (6.85%). In totale le liste di Sandro Principe ottengono in totale 12.247 voti pari al 59,63% delle preferenze.

Insieme per Rende: Andrea Cuzzocrea – Veronica Stellato – Franco Beltrano – Francesco (Rando) Gentile – Francesco Greco – Clelio Gelsomino potrebbe entrare come primo dei non eletti.

Rende Riformista: Pierpaolo Iantorno e Marinella Castiglione.

Innova Rende: Francesco Adamo e Carlo Scola.

Avanti Rende Libera PSI: Michele Morrone e Francesco Tenuta.

Rende Avanti: Valerio Cavalieri – Daniela Ielasi.

Italia del Meridione: Federico Belvedere – De Bartolo Emilio.

Centrodestra unito con Marco Ghionna

Marco Ghionna ha ottenuto 4.116 voti (19,48%). Eletto consigliere entra in consiglio comunale con un seggio. Gli altri 4 seggi vanno a Rende Azzurra che ne conquista due con 1.411 voti pari al 6,87%. Un solo seggio a Fratelli D’Italia che chiude con 1.059 voti (5,16%) e alla lista Futuro con 646 preferenze (3,15%). Nessun seggio per Rende Prima e la Rende che vuoi.

Rende Azzurra: Stefania Galassi – Enrico Francesco Monaco – Luigi Antonio Marafioti

Fratelli d’Italia: un seggio a Trombino Eugenio.

Futuro: Gianluca Garritano.

Rende che vuoi, Noi moderati e Prima Rende: nessuno seggio.

Coalizione di Giovanni Bilotti

Giovanni Bilotti ottiene un seggio come consigliere comunale chiudendo la competizione elettorale con 3.090 voti pari al 14,63%. Un seggio anche alla lista dei Progressisti Democratici che ottengono 1.120 voti (14,63%) e a quella di Generazione che chiude con 1.1084 voti (5,28) mentre resta a secco la lista Partecipazione. Ecco i nomi papabili:

Progressisti democratici: un consigliere comunale tra Alessia Rausa e Fabrizio Totera.

GenerAzione: Adriana Calvelli.

Lista Partecipazione: nessun seggio.

Coalizione di Rossella Gallo

Rossella Gallo – candidata a sindaca con le coalizioni del Mv5 stelle e Sinistra per Rende – riesce ad entrare in consiglio comunale chiudendo la tornata elettorale con 1.174 voti pari al 5,56% ma le sue liste, quella del Movimento 5 Stelle e Sinistra per Rende non ottengono seggi.

Coalizione di Luciano Bonanno sindaco indipendente

Luciano Bonanno, candidato a sindaco civico e indipendente, senza nessun partito politico alle sue spalle, resta fuori dal consiglio comunale. Ha chiuso la competizione elettorale ottenendo 379 preferenze (1,79%).