Elezioni Rende, pubblicati i dati definitivi: tutti i voti alle liste e le preferenze ai candidati consiglieri

RENDE – Elezioni Rende: adesso i dati sono anche ufficiali. Il Comune ha pubblicato i dati definitivi delle amministrative 2025 che hanno visto la vittoria di Sandro Principe. I dati riguardano in particolare i voti delle singole liste e tutte le preferenze ai candidati consiglieri comunali (CLICCA QUI PER SCARICARE E LEGGERE I DATI).

Elezioni Rende: ecco i dati definitivi delle liste

A vincere, dunque Sandro Principe, ha ha raccolto in totale 12.368 preferenze e porta a casa 14 seggi: 5 vanno alla lista Insieme per Rende. Come riportano i dati ufficiale ha ottenuto 3.696 preferenze. Due seggi a tutte le altre liste: Rende Riformista che ottiene 2.202 voti, Innova Rende 1832 preferenze, Avanti Rende-PSI 1711 voti, Rende Avanti 1.621 voti e Italia del Meridione con 1.406 preferenze. In totale le liste di Sandro Principe ottengono in totale 12.468 voti delle preferenze.

Marco Ghionna si ferma a 4.116 voti. Eletto consigliere entra in consiglio comunale con un seggio. Gli altri 4 seggi vanno a Rende Azzurra che ne conquista due con 1.410 voti. Un solo seggio a Fratelli D’Italia che chiude con 1.058 voti (sempre dati ufficiali pubblicati sul sito del Comune) e alla lista Futuro con 646 preferenze Nessun seggio per Rende Prima con 272 voti e la Rende che vuoi con 368 voti. In totale le liste di Marco Ghionna ottengono 3.754 voti di preferenze.

Anche Giovanni Bilotti ottiene un seggio come consigliere comunale chiudendo la competizione elettorale con 3.090 voti pari al 14,63%. Un seggio anche alla lista dei Progressisti Democratici che ottengono 1.121 voti a quella di Generazione che chiude con 1.086 voti. Nessun seggio per la lista Partecipazione che raccoglie 829 preferenze. In totale le liste di Bilotti ottengono 3-036 voti di preferenza.

Grazie al voto disgiunto Rossella Gallo riesce ad entrare in consiglio comunale chiudendo la tornata elettorale con 1.174 voti pari al 5,56% ma le sue liste, quella del Movimento 5 Stelle con 646 voti e Sinistra per Rende con 272 voti non ottengono seggi. Come detto niente da fare, infine, per Luciano Bonanno che resta fuori dal consiglio comunale chiudendo con 379 preferenze (1,79%). La sua lista Libertà in Movimento ottiene 239.

I consiglieri eletti al Comune di Rende

Entrano in consiglio comunale i candidati a sindaco usciti sconfitti Marco Ghionna, Giovanni Bilotti e Rossella Gallo. Ottengono un seggio anche i seguenti candidati consiglieri risultati i più votati delle singole liste con 14 seggi per la maggioranza di Sandro Principe e 6 per la minoranza: 4 tra le liste di Ghionna e due di Bilotti.

Andrea Cuzzocrea: 541 voti

Francesco Beltrano: 523 voti

Veronica Stellato: 456 voti

Clelio Gelsomino: 346 voti

Francesco Gentile: 346 voti

Pierpaolo Iantorno: 618 voti

Marinella Castiglione: 466 voti

—————————————————————-

Michele Morrone: 520 voti

Francesco Tenuta: 330 voti

—————————————————————-

Valerio Cavalieri: 353 voti

Daniela Ielasi: 256 voti

—————————————————————-

Carlo Scola: 403 voti

Francesco Adamo: 363 voti

—————————————————————-

Stefania Galassi: 390 voti

Luigi Antonio Marafioti: 358 voti

———————————————————————————

Eugenio Trombino: 195 voti

—————————————————————————–

Gianluca Garritano: 133 voti

—————————————————————————–



Adriana Calvelli: 381 voti

——————————————————————————-



Fabrizio Totera: 302