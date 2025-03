Elezioni Rende, Pecoraro (PD): ‘chi compromette l’unità del centrosinistra se ne assumerà le responsabilità’

RENDE- Tra poco meno di un mese a Rende, bisognerà presentare le liste con i relativi candidati a sindaco, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 25 maggio. Il centrodestra ha sciolto il nodo del candidato a sindaco, puntando sul presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, Marco Ghionna, in quota a Fratelli d’Italia, Pierpaolo Iantorno, insieme ad una costola del comitato del no alla Città Unica, va avanti per la sua strada.

Il Partito Democratico, sta provando ad avviare un tavolo che coinvolga le forze del centrosinistra, ma tutto ruota intorno alla candidatura di Sandro Principe che quasi sicuramente dovrebbe annunciarla lunedì prossimo, all’Hotel San Francesco, in un incontro pubblico previsto alle 17:30. Una decisione che determinerà la rottura dell’unità del centro sinistra, e il segretario provinciale del Partito Democratico, Vittorio Pecoraro ha sottolineato che gli autori di questa eventuale rottura, se ne dovranno assumere le responsabilità”.