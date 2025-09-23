HomeArea Urbana

Elezioni Regionali, Fratoianni a Cosenza per sostenere Tridico e i candidati AVS

Tour elettorale in Calabria per il segretario di Sinistra Italiana: incontri a Cosenza, poi tappe a Catanzaro, Crotone, Lamezia e Corigliano-Rossano

COSENZA – Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, sarà a Cosenza giovedì 25 settembre, per una giornata di incontri e appuntamenti pubblici a sostegno della Lista Alleanza Verdi Sinistra (AVS) e del candidato presidente alla Regione Calabria, Pasquale Tridico.

Il tour cosentino partirà alle 11:30 in Piazza XI Settembre, con un incontro con gli elettori e una conferenza stampa alla presenza dei candidati AVS della Circoscrizione Nord, del sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi e del segretario regionale di Sinistra Italiana Fernando Pignataro.

Alle 13:00 è prevista una colazione conviviale presso il locale “Affavorì” in Piazza dei Valdesi, mentre nel pomeriggio, alle 15:30, Fratoianni visiterà il SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) di San Benedetto Ullano, dove incontrerà operatori e rappresentanti del territorio. L’appuntamento di Cosenza rappresenta la prima tappa di una serie di iniziative in Calabria che proseguiranno il 30 settembre e 1 ottobre nelle province di Catanzaro e Crotone, e si concluderanno il 3 ottobre a Lamezia Terme e Corigliano-Rossano, insieme agli altri leader nazionali dell’alleanza.

