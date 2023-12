Elezioni provinciali Cosenza, ecco i 12 nomi del nuovo Consiglio

COSENZA – Ieri si è votato per il rinnovo del Consiglio provinciale, con le urne rimaste aperte fino alle 22, lo sfoglio ha decretato la schiacciante vittoria di: Pasquale De Franco (Ad maiora) è il candidato che ha preso più voti (5706): nella lista di centrodestra è seguito da Giancarlo Lamensa (5180) mentre Antonio Russo e Mario Bruno (rispettivamente 1414 e 419 voti) restano fuori dal Consiglio; per la lista un totale di 12719 preferenze.

In Azione viene eletto Ferdinando Nociti (4293 voti sul totale di 8293) mentre in Italia del Meridione il più votato è Andrea Algieri (2707 su 8171).

La lista più votata è quella di Forza Italia (31259) seguita da Provincia democratica (26248): entrambe eleggono 4 consiglieri e cioè Alfonso D’Arienzo (5231), Francesco Chiaravalle (5208), Carmine Lo Prete (4798) e Francesco Morelli (4221) per il partito di centrodestra; Giuseppe Ciacco (4320), Rosellina Madeo (4151), Salvatore Tavernise (4018) e Pino Capalbo (3801) tra i democrati.

La grande sconfitta: l’amministrazione del sindaco Caruso

La grande sconfitta è l’amministrazione comunale di Cosenza a guida socialista che non è riuscita ad eleggere nessun consigliere provinciale in quota socialista poiché, i voti sono stati frazionati tra Giuseppe Ciacco (PD) e Domenico Frammartino(PD) e poi un voto al sindaco di Acri Pino Capalbo (PD).

Molte le novità, a iniziare dagli scranni da assegnare ai rappresentanti territoriali, non più sedici ma dodici. E questo in virtù del calo demografico subito dalla popolazione, scesa sotto le 700mila unità.

“Alla nostra coalizione di centrodestra – dichiara la Succurro – vengono assegnati 8 seggi di maggioranza mentre alla minoranza ne andranno 4. Congratulazioni ai nuovi consiglieri provinciali neoeletti ed un abbraccio – conclude il presidente – a tutti quelli che si sono spesi senza essere eletti ma che non faranno mancare il loro supporto”.