Elezioni Provincia di Cosenza, Succurro: ‘Forza Italia è un partito radicato in tutta la Provincia’

COSENZA – C’è soddisfazione nel centrodestra cosentino, per il risultato conseguito nell’ambito del rinnovo del Consiglio provinciale dove ha fatto registrare una netta vittoria con otto consiglieri su dodici. Ben 4 consiglieri sono stati eletti nella lista di Forza Italia, due nella lista di Fratelli d’Italia, “Ad Maiora”, ed uno a testa in “Azione” e “Italia del Meridione”, mentre gli quattro tutti del centrosinistra, sono stati eletti nella lista “Provincia Democratica”. Per il vicepresidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, questo risultato è il frutto di due anni di buon lavoro che ha svolto l’ente provinciale. Per la presidente, Rosaria Succurro, l’ottimo risultato di Forza Italia è la dimostrazione di come il partito sia radicato in tutti i 150 comuni della provincia cosentina.

