Elezioni, il candidato Bilotti: “con City Port e Co.Re viabilità a Rende più snella e territori interconnessi”

RENDE (CS) – “Il problema della viabilità a Rende non riguarda solo l’annosa questione della manutenzione delle strade, ma passa anche attraverso la connettività tra territori”.

A dirlo in una nota alla stampa il candidato a sindaco di Rende Giovanni Bilotti che sottolinea come: “progetti già in essere quali Co.Re e City Port siano punto di snodo fondamentale per una viabilità più snella e una maggiore interconnessione tra i territori. Polo industriale, connettività e innovazione si legano a doppio filo con l’università e la ricerca e, insieme, possono rappresentare uno snodo fondamentale per lo sviluppo economico del nostro territorio. L’area industriale di Rende è la seconda per estensione in tutta la Calabria, ma continua a non essere valorizzata come merita. È un’area che, se messa a sistema, può diventare uno snodo centrale di sviluppo economico e innovazione, soprattutto in un contesto urbano che include la presenza di un’eccellenza come l’Università della Calabria.

“Oggi, però, manca persino un collegamento diretto tra l’area industriale e l’Università, una condizione che penalizza gravemente la possibilità di costruire una vera sinergia tra formazione e impresa. Uno dei primi interventi deve essere proprio quello di istituire un sistema di trasporto pubblico dedicato, che colleghi in modo efficiente i poli universitari con il Parco Industriale e i quartieri di Rende. È una misura fondamentale non solo per i lavoratori, ma anche per quegli studenti che vogliono intraprendere tirocini formativi, esperienze professionali o percorsi duali e che oggi si trovano bloccati da una mobilità insufficiente.

Inoltre, attraverso il progetto già in essere di City Port e del sistema City Logistics si potrà snellire il traffico da e per l’ingresso autostradale di Cosenza nord con la distribuzione urbana delle merci con mezzi elettrici e il controllo digitale dei flussi, riducendo traffico, inquinamento e il carico sul manto stradale che andrà ripristinato con un intervento strutturale volto a migliorare la viabilità interna e l’accesso alle imprese, oltre che favorire la riconnessione con la città. Sarebbe infine necessario capire lo stato dell’arte del progetto Co-Re per la mobilità dell’area urbana che promuove una Piattaforma Integrata di Mobilità Sostenibile con la realizzazione di 14 Hub di scambio collocati in punti strategici di accesso all’Area Urbana. A ciò si aggiunga il ripristino della stazione di Arcavacata per rendere ancor più efficiente una viabilità sostenibile e interconnessa”, ha concluso il candidato a sindaco di Rende.

Domani, 17 maggio, il candidato a sindaco di Rende Giovanni Bilotti terrà un comizio elettorale previsto alle 18,00 a piazza degli Eroi, nel centro storico di Cosenza.