Elezioni europee, nuova ubicazione per 3 sezioni elettorali dell’ex scuola di Via Asmara a Cosenza

COSENZA – In vista delle prossime elezioni europee il Comune di Cosenza, con apposita determina di Giunta, ha approvato la modifica delle sedi di 3 seggi elettorali nel centro città. Si tratta delle sezioni elettorali n. 29, 30 e 45, attualmente allocate nella sede della ex scuola sita alla via Francesco Principe (già via Asmara). Le tre sedi vengano spostate nel plesso della sede della scuola dell’infanzia di Via Somalia – Istituto Comprensivo Cosenza 1 Zumbini. Il Comune provvederà alla stampa e alla consegna delle nuove etichette per le tessere elettorali agli elettori interessati dalle variazioni della propria sezione elettorale e al plesso sede di votazione

