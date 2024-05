Elezioni europee 8 e 9 giugno a Cosenza: ecco come iscriversi nell’elenco scrutatori

COSENZA – L’Ufficio elettorale del Comune di Cosenza, con l’approssimarsi delle Elezioni Europee, in programma nei giorni 8 e 9 giugno, informa la cittadinanza che il Sindaco Franz Caruso ha reso noto di voler raccogliere la preventiva disponibilità dei propri elettori, sebbene non iscritti nell’Albo degli scrutatori, a essere inseriti in un apposito elenco aggiuntivo e a subentrare nell’esercizio delle funzioni di componente di seggio, comprese quelle di presidente, in tutti i casi di improvvisa vacatio di quelli originariamente nominati presso gli uffici sezionati. La comunicazione di disponibilità dei cittadini o cittadine disposti a subentrare, dovrà pervenire entro venerdì 31 maggio, inviando la domanda (che è disponibile sulla home page del sito istituzionale del Comune, nella sezione Elezioni Europee 2024) ad uno solo dei seguenti indirizzi:

– posta elettronica certificata all’indirizzo comunedicosenza.elettorale@superpec.eu , corredata di copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;

– posta elettronica certificata all’indirizzo comunedicosenza@superpec.eu , corredata di copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;

– posta elettronica ordinaria all’indirizzo elettorale@comune.cosenza.it , corredata di copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Nell’oggetto dovrà essere indicata: DISPONIBILITÀ ALLA SOSTITUZIONE DELLE FUNZIONI DI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.

Nel comunicare la disponibilità, gli interessati dovranno dichiarare di essere residenti nel comune di Cosenza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune ai seguenti recapiti: 0984/813952 – 0984/29066 oppure inviando una mail all’indirizzo elettorale@comune.cosenza.it .

La raccolta della preventiva disponibilità dei cittadini ad essere inseriti nell’apposito elenco aggiuntivo e a subentrare nell’esercizio delle funzioni di componente di seggio, comprese quelle di presidente, è motivata dall’esigenza di garantire la sostituzione dei presidenti di seggio, nominati dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che dovessero risultare impossibilitati a svolgere l’incarico per gravi e documentati motivi, oppure assenti al momento dell’insediamento del seggio, nonché dalla necessità di garantire la sostituzione degli scrutatori nominati dalla competente Commissione Elettorale.