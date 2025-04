Elezioni di Rende: candidati a sindaco in tour nei quartieri. Ecco tutti i 36 i seggi nei quali votare

- Advertisement -

RENDE – Domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025 si svolgeranno le elezioni amministrative che decreteranno la scelta del nuovo sindaco e del consiglio comunale di Rende commissariato da oltre 18 mesi dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. L’eventuale turno di ballottaggio (previsto per i comuni sopra i 15mila abitanti) si svoilgerà nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

I candidati a sindaco sono 5: Sandro Principe, Marco Ghionna, Rossella Gallo, Giovanni Bilotti e Luciano Bonanno che hanno iniziato la loro campagna elettorale in giro per i vari quartieri. Sandro Principe venerdì ha fatto visita alla sede di villaggio Europa nella sede dell’unione ciechi. Una delle prime tappe del tour elettorale, almeno da quando ha ufficializzato la candidatura a sindaco. Sede dell’Unione ciechi edificata su di un terreno che nei primi anni 2000 proprio un’amministrazione comunale guidata da Sandro Principe ha messo a disposizione del compianto architetto Pino Bilotti, figura di prestigio che Principe non ha mancato di ricordare.

Ironia della sorte il figlio Giovanni è uno dei pretendenti alla carica di Sindaco “da anni sto lavorando per rendere questa terra un posto migliore. Ho deciso, con forte senso di responsabilità, di candidarmi a Sindaco di Rende”. Anche il candidato del centrodestra Marco Ghionna ha avviato una campagna per ascoltare le esigenze dei cittadini e che nelle prossime settimana lo vedrà in giro per i quartieri.

Nel frattempo il Comune ha pubblicato l’elenco delle 34 sezioni nei quali i cittadini dovranno recarsi a votare. Sono poco meno di 29mila gli aventi diritto iscritti nelle liste elettorali.

ELEZIONI A RENDE: LE 34 SEZIONI DOVE VOTARE

Sezione 1 – Scuola Primaria (ex Elementare) Rende Centro – Via Domenico Vanni 43

Sezione 2 – Scuola Primaria (ex Elementare) Rende Centro – Via Domenico Vanni, 43

Sezione 3 – Scuola Primaria (ex Elementare) Rende Centro – Via Domenico Vanni, 43

Sezione 4 – Scuola Primaria (ex Elementare) S. Stefano – Via Norvegia, snc

Sezione 5 – Scuola Primaria (ex Elementare) Surdo – Via M. Molinaro, snc

Sezione 6 – Scuola Secondaria di 1° Gr. (ex Media) “De Coubertin”- Via Panagulis, snc

Sezione 7 – Scuola Secondaria di 1° Gr. (ex Media) Quattromiglia – Località Piscine, snc

Sezione 8 – Scuola Primaria (ex Elementare) Arcavacata – Via Bertoni, snc

Sezione 9 – Scuola Secondaria di 1° Gr. (ex Media) Quattromiglia – Località Piscine, snc

Sezione 10 – Scuola dell’Infanzia (ex Materna) Campagnano – Località Parco Robinson

Sezione 11 – Scuola Secondaria di 1° Gr. (ex Media) Quattromiglia – Località Piscine, snc

Sezione 12 – Scuola Primaria (ex Elementare) S. Stefano – Via Norvegia, snc

Sezione 13 – Scuola Primaria (ex Elementare) Surdo – Via M. Molinaro, snc

Sezione 14 – Scuola Secondaria di 1° Gr. (ex Media) Saporito – C.da Linze, snc

Sezione 15 – Scuola dell’Infanzia (ex Materna) (Campi da tennis)- Via Silvio Pellico, snc

Sezione 16 – Scuola Primaria (ex Elementare) Arcavacata – Via Bertoni, snc

Sezione 17 – Scuola Primaria (ex Elementare) Villaggio Europa – C.da Tocci, snc

Sezione 18 – Scuola Secondaria di 1° Gr.(ex Media) “De Coubertin”-Via Panagulis, snc

Sezione 19 – Scuola dell’Infanzia (ex Materna) (Campi da tennis)-Via Silvio Pellico, snc

Sezione 20 – Scuola dell’Infanzia (ex Materna) Campagnano – Località Parco Robinson

Sezione 21 – Scuola Primaria (ex Elementare) Villaggio Europa – C.da Tocci, snc

Sezione 22 – Scuola Primaria (ex Elementare) Villaggio Europa – C.da Tocci, snc

Sezione 23 – Scuola dell’Infanzia (ex Materna) (Campi da tennis)- Via Silvio Pellico, snc

Sezione 24 – Scuola dell’Infanzia (ex Materna) Campagnano – Località Parco Robinson

Sezione 25 – Scuola dell’Infanzia (ex Materna) (Campi da tennis)- Via Silvio Pellico, snc

Sezione 26 – Scuola Primaria (ex Elementare) S. Agostino – Via Giotto, snc

Sezione 27 – Scuola Secondaria di 1° Gr. (ex Media) Quattromiglia – Località Piscine, snc

Sezione 28 – Scuola Primaria (ex Elementare) S. Stefano – Via Norvegia, snc

Sezione 29 – Scuola Secondaria di 1° Gr. (ex Media) Saporito – C.da Linze, snc

Sezione 30 – Scuola Secondaria di 1° Gr.(ex Media) “De Coubertin”- Via Panagulis, snc

Sezione 31 – Scuola Primaria (ex Elementare) S. Agostino – Via Giotto, snc

Sezione 32 – Scuola Secondaria di 1° Gr. (ex Media) Saporito – C.da Linze, snc

Sezione 33 – Scuola Primaria (ex Elementare) Villaggio Europa – C.da Tocci, snc

Sezione 34 – Scuola Primaria (ex Elementare) Arcavacata – Via Bertoni, snc