Elezioni a Rende, sorteggiato l’ordine delle schede elettorali: i candidati e le liste collegate

RENDE – E’ stato sorteggiato oggi, l’ordine di candidati e quello relativo alle liste per le prossime elezioni comunali a Rende. Il sorteggio ha decretato quello che sarà l’ordine dei candidati a sindaco e delle liste collegate, sulla scheda elettorale.

L’ordine dei nomi dei candidati a sindaco nella scheda elettorale:

1. Giovanni Bilotti

2. Marco Ghionna

3. Sandro Principe

4. Luciano Bonanno

5. Rosella Gallo

Questo invece l’ordine delle liste relative ai candidati:

1. Fratelli d’Italia

2. Rende Riformista

3. Avanti Rende Libera

4. Rende Avanti

5. La Rende che vuoi

6. Sinistra per Rende

7. Insieme per Rende

8. Partecipazione Rende

9. Rende Azzurra

10. Italia del Meridione

11. Movimento 2050

12. Noi Moderati

13. Libertà in Movimento

14. Futuro

15. Prima Rende

16. Progressisti Democratici

17. Generazione

18. Innova