Elezioni a Rende: l’ubicazione di tutti i 34 seggi nei quali votare oggi e domani

RENDE – Elezioni a Rende: oggi, domenica 25 e domani lunedì 26 maggio 2025, si vota per le elezioni amministrative che decreteranno la scelta del nuovo sindaco e del consiglio comunale di Rende commissariato da oltre 18 mesi dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. L’eventuale turno di ballottaggio (previsto per i comuni sopra i 15mila abitanti) si svolgerà nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Sono 32.246 gli aventi diritto a Rende.

L’elettore che si presenta a votare seve portare con se la tessera elettorale e un valido documento di riconoscimento. Se la tessera elettorale risulti non più utilizzabile per esaurimento degli spazi o sia deteriorata, il cittadino può rivolgersi all’ufficio elettorale comunale e chiedere il duplicato. Il duplicato si può ottenere anche se la tessera viene smarrita o rubata. Se l’interessato non può recarsi di persona può delegare un familiare o un convivente.

Elezioni a Rende: i 5 candidati a sindaco

Sono 5 i candidati alla corsa si primo cittadino di Rende. In base al sorteggio l’ordine dei candidati e quello relativo alle liste è il seguente: Giovanni Bilotti, giovane ingegnere sostenuto da tre liste: Generazione, Progressisti Democratici e Partecipazione Rende. Marcho Ghionna, candidato del centrodestra appoggiato da sei liste: Fratelli D’Italia, Noi Moderati, Rende azzurra, La Rende che vuoi, Futuro e Prima Rende.

Ed ancora Sandro Principe, leader socialista appoggiato da sei liste di espressione socialiste e riformista: Rende Riformista, Insieme per Rende, Rende Avanti, Innova Rende, Italia del Meridione e Avanti Rende Libera PSI. Luciano Bonanno, outsider senza liste di partito. Corre con la sua lista civica Libertà in Movimento. Infine Rossella Gallo, candidata del Movimento 5 Stelle che ha ricevuto anche il sostegno di Rifondazione Comunista e Alleanza Verdi e sinistra. Per lei due liste a sostegno.

Ecco l’elenco delle 34 sezioni nei quali i cittadini dovranno recarsi a votare. Sono poco meno di 29mila gli aventi diritto iscritti nelle liste elettorali.

ELEZIONI A RENDE: LE 34 SEZIONI DOVE VOTARE

Sezione 1 – Scuola Primaria (ex Elementare) Rende Centro – Via Domenico Vanni 43

Sezione 2 – Scuola Primaria (ex Elementare) Rende Centro – Via Domenico Vanni, 43

Sezione 3 – Scuola Primaria (ex Elementare) Rende Centro – Via Domenico Vanni, 43

Sezione 4 – Scuola Primaria (ex Elementare) S. Stefano – Via Norvegia, snc

Sezione 5 – Scuola Primaria (ex Elementare) Surdo – Via M. Molinaro, snc

Sezione 6 – Scuola Secondaria di 1° Gr. (ex Media) “De Coubertin”- Via Panagulis, snc

Sezione 7 – Scuola Secondaria di 1° Gr. (ex Media) Quattromiglia – Località Piscine, snc

Sezione 8 – Scuola Primaria (ex Elementare) Arcavacata – Via Bertoni, snc

Sezione 9 – Scuola Secondaria di 1° Gr. (ex Media) Quattromiglia – Località Piscine, snc

Sezione 10 – Scuola dell’Infanzia (ex Materna) Campagnano – Località Parco Robinson

Sezione 11 – Scuola Secondaria di 1° Gr. (ex Media) Quattromiglia – Località Piscine, snc

Sezione 12 – Scuola Primaria (ex Elementare) S. Stefano – Via Norvegia, snc

Sezione 13 – Scuola Primaria (ex Elementare) Surdo – Via M. Molinaro, snc

Sezione 14 – Scuola Secondaria di 1° Gr. (ex Media) Saporito – C.da Linze, snc

Sezione 15 – Scuola dell’Infanzia (ex Materna) (Campi da tennis)- Via Silvio Pellico, snc

Sezione 16 – Scuola Primaria (ex Elementare) Arcavacata – Via Bertoni, snc

Sezione 17 – Scuola Primaria (ex Elementare) Villaggio Europa – C.da Tocci, snc

Sezione 18 – Scuola Secondaria di 1° Gr.(ex Media) “De Coubertin”-Via Panagulis, snc

Sezione 19 – Scuola dell’Infanzia (ex Materna) (Campi da tennis)-Via Silvio Pellico, snc

Sezione 20 – Scuola dell’Infanzia (ex Materna) Campagnano – Località Parco Robinson

Sezione 21 – Scuola Primaria (ex Elementare) Villaggio Europa – C.da Tocci, snc

Sezione 22 – Scuola Primaria (ex Elementare) Villaggio Europa – C.da Tocci, snc

Sezione 23 – Scuola dell’Infanzia (ex Materna) (Campi da tennis)- Via Silvio Pellico, snc

Sezione 24 – Scuola dell’Infanzia (ex Materna) Campagnano – Località Parco Robinson

Sezione 25 – Scuola dell’Infanzia (ex Materna) (Campi da tennis)- Via Silvio Pellico, snc

Sezione 26 – Scuola Primaria (ex Elementare) S. Agostino – Via Giotto, snc

Sezione 27 – Scuola Secondaria di 1° Gr. (ex Media) Quattromiglia – Località Piscine, snc

Sezione 28 – Scuola Primaria (ex Elementare) S. Stefano – Via Norvegia, snc

Sezione 29 – Scuola Secondaria di 1° Gr. (ex Media) Saporito – C.da Linze, snc

Sezione 30 – Scuola Secondaria di 1° Gr.(ex Media) “De Coubertin”- Via Panagulis, snc

Sezione 31 – Scuola Primaria (ex Elementare) S. Agostino – Via Giotto, snc

Sezione 32 – Scuola Secondaria di 1° Gr. (ex Media) Saporito – C.da Linze, snc

Sezione 33 – Scuola Primaria (ex Elementare) Villaggio Europa – C.da Tocci, snc

Sezione 34 – Scuola Primaria (ex Elementare) Arcavacata – Via Bertoni, snc