Elezioni a Rende, Greco (IdM): «Principe candidato ideale, gli altri contenitori vuoti e senza idee»

RENDE – A due mesi dalle elezioni, dopo due anni circa di commissariamento, a Rende, per quanto riguarda gli aspiranti candidati a sindaco, sembrerebbe dominare ancora l’incertezza. Il centrodestra, quello istituzionale, starebbe cercando di trovare la quadra del cerchio. Da una parte Forza Italia che avrebbe proposto Giampaolo Chiappetta, dall’altra Fratelli d’Italia che rivendica la candidatura a sindaco, rispolverando Marco Ghionna.

Pierpaolo Iantorno, l’unico candidato a sindaco ufficiale per il momento, dopo aver chiuso un accordo elettorale con il consigliere regionale del PD Mimmo Bevacqua, continua a lavorare alla composizione delle liste. Mentre il rassemblemant del Laboratorio Civico di Marcello Manna, a breve potrebbe ufficializzare il candidato a sindaco. Stando ai bene informati, si tratterebbe di un noto imprenditore rendese. Poi c’è la coalizione di sinistra, (Avs, Rifondazione Comunista e Movimento 5 Stelle) che continua a dialogare con Attiva Rende, Innova Rende e Riformisti e in ultimo c’è la grande incognita di Sandro Principe.

Infatti questa fase di stallo e le indecisioni nel chiudere accordi, dipende da quello che deciderà il vecchio leader socialista, se candidarsi o meno, indecisione legata alle vicende giudiziarie, in cui è coinvolto, una richiesta di 4 anni e 10 mesi nel processo “Rimborsopoli” e la sentenza della Cassazione sull’altro processo “Sistema Rende”. Chi invece ha le idee chiare è il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco che con il suo movimento Italia del Meridione, non vede altre alternative ad una candidatura di Sandro Principe l’unico che può andare a governare la città di Rende dopo i due anni di commissariamento, in quanto definisce contenitori vuoti e senza idee, gli altri schieramenti.