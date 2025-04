Elezioni a Rende: Cuzzocrea si candida con Principe “figura forte, capace di guidare la città con autorevolezza”

- Advertisement -

RENDE – Andrea Cuzzocrea ufficializza la sua candidatura in una coalizione civica a sostegno di Sandro Principe “basata su principi che superano le logiche di potere e prescindono dalle appartenenze partitiche, che a livello locale, per come gestite, considero poco incisive e molto blande”.

“Cari concittadini – scrive Cuzzocrea – vivo in questa città da 35 anni e, come molti di voi sanno, condivido da tanti anni le sfide e le opportunità che caratterizzano il nostro territorio, sia da persona impegnata in politica che dà Imprenditore. Credo fermamente che, attraverso un impegno concreto e un dialogo aperto con i cittadini, sia possibile recuperare lo stato di degrado dei servizi e della politica in generale, attuando un’azione volta e migliorare la qualità della vita per tutti, a promuovere uno sviluppo concreto e sostenibile, inclusivo e attento alle esigenze delle famiglie, dei giovani e delle imprese“.

“Da persona corretta e razionale, rispetto le decisioni prese a livello locale, seppur non le condivido e quindi non le perseguo. La decisione di candidarmi nasce esclusivamente dal desiderio di contribuire al rilancio ed al bene comune della città e di offrire un apporto costruttivo e competente in un momento storico cruciale, consapevole che Rende ed il suo futuro hanno priorità rispetto a tutto il resto”.

“Dopo un periodo di riflessione – prosegue Cuzzocrea – durante il quale avevo considerato l’idea di non partecipare alla competizione politica, ha prevalso in me l’amore verso questa città e quindi la decisione di impegnarmi attivamente. L’autentico interesse per Rende e la convinzione che sia necessaria una figura forte capace di guidare la città con autorevolezza, mi hanno portato a fare questa scelta. Sono certo che la competenza, la capacità amministrativa ed i metodi che assieme a Principe, riusciremo a mettere in campo, possano fare la differenza, con l’obiettivo di costruire un futuro migliore per Rende ed i suoi cittadini. Ritengo che andare oltre ogni logica politica tradizionale, favorendo così un approccio che permetta a Rende di splendere e prosperare, sia la giusta soluzione. Considero molto più grave rimanere legati alle decisioni di un partito o a una logica di partito a livello locale, pur non condividendone le idee, rispetto a chi sceglie di agire con coraggio, libertà e responsabilità, consapevole che la scelta fatta va nella direzione del bene comune. Questo è il momento di mettere da parte le divisioni e lavorare insieme per il futuro della città. A tutti i cittadini di Rende chiedo di sostenere con passione ed amore questa mia candidatura a sostegno di Sandro Principe e di partecipare attivamente a questo inclusivo progetto, dove l’esperienza, la competenza, il senso di responsabilità e l’impegno saranno protagoniste”.