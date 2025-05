- Advertisement -

RENDE – “In questi ultimi anni, cittadini e imprese di Rende hanno vissuto una fase di crescente difficoltà economica, aggravata da un’elevata pressione fiscale e da una gestione comunale che, pur avendo strumenti a disposizione, non li ha sempre utilizzati appieno. Basti pensare alla mancata adesione alla rottamazione quater, che avrebbe consentito a molti contribuenti locali di regolarizzare la propria posizione con condizioni agevolate. Rispettiamo le scelte amministrative passate, ma crediamo fortemente che si potesse fare di più”, dichiara Giovanni Bilotti, candidato a sindaco di Rende per la coalizione GenerAzione.

“È per questo – prosegue Bilotti – che, se il Parlamento dovesse approvare nei prossimi mesi la proposta di rottamazione quinquies, la nostra amministrazione si farà trovare pronta per aderire tempestivamente. Naturalmente, ogni decisione sarà assunta nel rispetto dei vincoli imposti dalla condizione di predissesto e dagli equilibri di bilancio”.

Secondo il disegno di legge in discussione al Senato, la rottamazione quinquies permetterebbe ai Comuni di consentire il pagamento agevolato dei tributi locali non riscossi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: solo capitale, interessi ridotti al 2%, senza sanzioni né interessi di mora, e con una rateizzazione fino a cinque anni.

Una boccata d’ossigeno per cittadini, commercianti e imprese

“Una misura di questo tipo – aggiunge Bilotti – rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per cittadini, commercianti e imprese, in particolare quelle della zona industriale. Allo stesso tempo, consentirebbe al Comune di migliorare la capacità di riscossione e rafforzare la propria sostenibilità finanziaria, senza rinunciare all’equità. Un’amministrazione seria deve sapere cogliere ogni strumento utile per sostenere chi è in difficoltà, senza ideologismi e senza ritardi. Serve un cambio di passo, per riportare giustizia fiscale, liquidità alle imprese e dignità alle famiglie”.

“Vogliamo costruire una nuova stagione amministrativa fatta di ascolto, responsabilità e soluzioni concrete. Rende merita di più e deve saper cogliere tutte le opportunità utili per aiutare chi è in difficoltà. Noi ci saremo”, conclude Bilotti.