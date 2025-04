Elezioni a Rende: 5 candidati a Sindaco, 19 liste e oltre 350 aspiranti consiglieri comunali

- Advertisement -

RENDE – Mentre i candidati a sindaco sono in giro nei quartieri, nelle contrade e nelle frazioni con il loro programma elettorale, le segreterie sono in pieno fermento in vista delle prossime elezioni amministrative. A poco più di un mese dalla data in cui i cittadini rendesi torneranno alle urne (si vota domenica 25 e lunedì 26 maggio) per eleggere il sindaco che metterà fine a due anni e mezzo di commissariamento, si stanno ultimando le operazioni per completare le liste con le relative firme.

Tra venerdì 25 aprile e sabato 26, andranno presentate sia le candidature alla carica di Sindaco che tutte le liste a supporto dei candidati alla carica di consigliere comunale. La deadline prevede due finestre di presentazione: dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del 25 aprile e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 26 aprile.

Elezioni a Rende: le liste a supporto dei candidati

Ma quante saranno le liste a supporto dei candidati? Al momento il numero dovrebbe variare tra 18 e 19. Sono sicure le sei liste a sostegno del leader socialista Sandro Principe: Rende Riformista, Insieme per Rende, Rende Avanti, Innova Rende, Avanti Rende Libera e Italia del Meridione.

Per Giovanni Bilotti, candidato ufficiale del Partito democratico le liste dovrebbero essere 4: sicure sono Generazione per Giovanni Bilotti sindaco e Progressisti democratici. A queste potrebbero aggiungersi altre due liste civiche a sostegno del candidato.

Rimanendo nell’area di centrosinistra sono sicure anche le due liste che appoggeranno la candidata pentastellata Rossella Gallo: Movimento 5 Stelle e Sinistra per Rende, che racchiude Rifondazione Comunista e Alleanza Verdi e Sinistra che avevano annunciato il loro appoggio alla candidata.

Per quanto riguarda Marco Ghionna, le liste che appoggeranno il candidato ufficiale del centrodestra dovrebbero essere anche in questo caso sei: Fratelli D’Italia, Noi Moderati, Rende azzurra (Forza Italia), La Rende che vuoi (riconducibile all’assessore all’agricoltura Ginluca Gallo), Ghionna Sindaco e Prima Rende che invece dovrebbe contenere esponenti della Lega. Una scelta probabilmente legata alla difficoltà nel presentare una sola lista con esponenti sotto il simbolo dello scudo.

Infine, il candidato Luciano Bonanno, se confermerà la sua candidatura, dovrebbe presentarsi con una lista. Tra venerdì e sabato conosceremo anche i nomi dei quasi 400 candidati alla carica di consigliere comunale.