RENDE – Elezioni 2025: a partire dalle ore 15:00, come sempre, quicosenza.it seguirà in tempo reale, con tutti i risultati e le percentuali, lo scrutinio per l’elezione a sindaco di Rende grazie ai dati forniti Guides4You, la Start Up cosentina che ha realizzato Civiglio, un sistema brevettato autosufficiente e inclusivo per digitalizzare il territorio. Già adottato con successo a Celico, aiuta i comuni a spendere i fondi PNRR.

Elezioni 2025 Rende: i 5 candidati a sindaco

Sono 5 i candidati alla corsa si primo cittadino al comune di Rende. In base al sorteggio l’ordine dei candidati e quello relativo alle liste, è il seguente: Giovanni Bilotti sostenuto da tre liste, Marco Ghionna appoggiato da sei liste, Sandro Principe appoggiato anche lui da sei liste, Luciano Bonanno con una lista civica. Infine Rossella Gallo sostenuta da due liste. In basso i risultati in tempo reale.

Elezioni 2025 Rende – DIRETTA RISULTATI

Elettori: 32.246 | Votanti: 21.492 – Voti conteggiati: 11.360

Schede nulle: 171 – Schede bianche: 141 – Schede contestate: –

SANDRO PRINCIPE LISTE Voti (%) 6495 voti

58,05%

MARCO GHIONNA LISTE Voti (%) 2151 voti

19,22%

GIOVANNI BILOTTI LISTE Voti (%) 1703 voti

15,22%

ROSSELLA GALLO LISTE Voti (%) 588 voti

5,26%

LUCIANO BONANNO LISTE Voti (%) 220 voti

1,97%

——————————————————————————————————

Elezioni 2025 Rende: VOTI DI LISTE – DIRETTA

Bilot. Ghion. Princ. Bona. Gallo 684 589 1261 134 339 597 722 813 136 481 343 724 192 920 167 1893 130 995