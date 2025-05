Elezioni 2025, affluenza finale. A Rende ha votato il 66,66%, a Paola il 62,52%, a Cetraro il 53,01% e a Cassano il 60,2%

- Advertisement -

RENDE – Elezioni 2025: il dato finale con le percentuali sull’affluenza, in questa tornata delle amministrative 2025 nei 19 Comuni calabresi, ci dice che con i voti di oggi c’0è stata un lievissimo aumento degli elettori che si sono recati alle urne. Alle 15:00 di oggi, alla chiusura definitiva dei seggi, in Calabria è dato definitivo sull’affluenza si attesta al 60,96% degli aventi diritto quasi un punto e mezzo percentuale in più rispetto al 58,84% delle scorse amministrative.

Elezioni 2025: a Rende affluenza al 66,66% in calo di 4 punti

Anche nei 5 comuni al voto in Provincia di Cosenza dati finali sull’affluenza mostrano un calo di almeno 4 punti in tutti i comuni. Partiamo da Rende dove ha votato in totale il 66,66% degli aventi diritto, con un calo di circa 4 punti rispetto al dato delle ultime elezioni quando aveva votato il 70,96%. Nelle comunali del 2019 a Rende si votò solo nella giornata di domenica. A Paola ha votato complessivamente il 62,52% degli aventi diritto, con un calo di appena un punto rispetto ultime elezioni si era recato alle urne il 63,51%.

Amministrative 2025: affluenza finale a Cetraro, Scalea e Cassano

Nell’altro comune sopra i 15.000 abitanti, Cassano All’Ionio, il dato finale di oggi alle 15:00 registra un’affluenza del 60,2% con un calo di appena 1 punto percentuale rispetto 59,12% delle ultime elezioni. A Cetraro si è recato alle urne il 53,01% degli aventi diritto con un il calo di circa 4 punti percentuali rispetto al 57,33% delle scorse amministrative. Infine Scalea dove i votanti sono stati il 55,55% in diminuzione di 3 punti rispetto al 5873% delle scorse amministrative.

Il dato dell’affluenza finale in tutte le sezioni di Rende

COMUNE Sezioni % DEFINITIVA RENDE 34 su 34 66,66 SEZIONE 1 44,97 SEZIONE 2 40,41 SEZIONE 3 46,94 SEZIONE 4 76,11 SEZIONE 5 60,11 SEZIONE 6 70,19 SEZIONE 7 52,43 SEZIONE 8 58,27 SEZIONE 9 64,4 SEZIONE 10 72,11 SEZIONE 11 66 SEZIONE 12 68,42 SEZIONE 13 74,66 SEZIONE 14 69,76 SEZIONE 15 69,68 SEZIONE 16 61,29 SEZIONE 17 72,37 SEZIONE 18 68,88 SEZIONE 19 68,9 SEZIONE 20 62,94 SEZIONE 21 76,93 SEZIONE 22 72,18 SEZIONE 23 74,85 SEZIONE 24 73,23 SEZIONE 25 70,17 SEZIONE 26 71,34 SEZIONE 27 66,83 SEZIONE 28 52,17 SEZIONE 29 73,32 SEZIONE 30 74,19 SEZIONE 31 70,38 SEZIONE 32 77,22 SEZIONE 33 68,46 SEZIONE 34 65,63