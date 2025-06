Eid al‑Adha a Cosenza: una comunità musulmana in crescita tra gioia, festa e segnali preoccupanti

- Advertisement -

COSENZA – In questo fine settimana, la moschea di Cosenza ha ospitato centinaia di fedeli musulmani provenienti da tutta la provincia per celebrare l’Eid al‑Adha, la “Festa del Sacrificio”. Un evento che ha confermato la presenza consolidata e in continua crescita della comunità musulmana nel territorio. La giornata è stata segnata da preghiere collettive, rituali tradizionali e momenti di festa, a testimonianza di una realtà ormai radicata nel tessuto sociale cittadino.

Tuttavia, questa crescita non è sempre vista con favore da tutti. Nel passato recente, abbiamo già affrontato sulle preoccupazioni e sui timori della nostra città sulla comunità islamica, Fatih Mohamed, presidente dell’Associazione musulmana di Cosenza Rende “Arahma”, e l’imam Mouktar Diakite, avevano condannato fermamente ogni forma di terrorismo, sottolineando che l’Islam è una religione di pace, e che accostare il termine “terrorismo” all’Islam è erroneo e dannoso in risposta proprio alle polemiche del giovane Tunisino arrestato per terrorismo che frequentava la moschea.

Durante la giornata di festa, proprio lungo il percorso che dalla zona dell’autostazione porta alla moschea, è comparsa una scritta inquietante: “remigrazione art‑52”. Un segnale di evidente ostilità e dissonanza rispetto a una comunità che, invece, continua a crescere e a contribuire positivamente alla vita della città.

Il termine “remigrazione” è un concetto elaborato dalla destra estrema europea e indica un rimpatrio forzato di massa, spesso rivolto contro immigrati e minoranze etniche o religiose. Nato in Francia nel 2014 e diffuso da movimenti come l’AfD in Germania e i gruppi identitari in Austria, questo termine ha trovato anche in Italia terreno fertile, adottato da esponenti dell’estrema destra come CasaPound e ambienti giovanili legati a movimenti ultrà. La scritta “art‑52” associata a questo slogan può richiamare norme o simboli giuridici utilizzati per giustificare pratiche di esclusione e rimpatrio, rendendo il messaggio non solo razzista ma anche intimidatorio.

Questi episodi mettono in luce una realtà contraddittoria: da un lato, Cosenza è una città storicamente aperta e accogliente, con una comunità musulmana sempre più integrata; dall’altro, una parte minoritaria ma rumorosa manifesta un rifiuto che si esprime anche con atti simbolici e intimidatori.

La scritta durante l’Eid al‑Adha non è un caso isolato, ma un chiaro segnale che la crescita della comunità musulmana non sempre viene accompagnata da un’accoglienza. È fondamentale che le istituzioni, le autorità religiose e civili rispondano con fermezza a questi segnali, riaffermando l’importanza dell’inclusione e contrastando ogni forma di discriminazione e odio.

La comunità musulmana di Cosenza, con le sue tradizioni, il suo impegno sociale e la sua presenza sempre più visibile, rappresenta un patrimonio di diversità culturale che arricchisce tutta la città. L’Eid al‑Adha, festa di fede e sacrificio, diventa così anche un momento per riflettere sul cammino della nostra società: Cosenza è una società che deve scegliere se essere capace di accogliere e crescere insieme, o di chiudersi in paure e divisioni, ma sicuramente speriamo che si tratti solo di un caso isolato, conoscendo proprio la comunità cosentina, aperta e accogliente che da anni si è differenziata nel resto della Calabria e dalla destra europea.