Educazione finanziaria, a Cosenza i webinar di Poste Italiane per una pianificazione consapevole

COSENZA – Poste Italiane anche per il mese di luglio scende in campo per offrire nuovi e maggiori strumenti al sostegno dei cittadini. Ripartono, infatti, a Cosenza i webinar che danno consigli e suggerimenti utili per effettuare una pianificazione finanziaria consapevole.

Il primo appuntamento è fissato per domani, martedì 8 luglio, con due sessioni, alle ore 10 sulla tematica “I conti di casa” e alle ore 16 sulla tematica “La gestione del credito”. Nel corso dei webinar saranno forniti suggerimenti utili per gestire al meglio il bilancio familiare e su come pianificare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento. Gli incontri hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari.

Webinar di Poste italiane: come partecipare

Ai webinar si può partecipare in maniera gratuita, collegandosi al sito di Poste Italiane, tramite la pagina web di Educazione Finanziaria. Ogni utente può scegliere la tematica di interesse e registrarsi. I corsi sono disponibili per tutti i cittadini anche con sottotitoli e interprete LIS. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, la sezione “Percorsi di educazione finanziaria” per approfondire il tema della pianificazione delle proprie risorse