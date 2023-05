Edilizia popolare, tra scarsa manutenzione e pochi alloggi. A Cosenza il punto della situazione

COSENZA – Terzo incontro per Uniat Calabria e la sua Presidente Gaetana Pesce che a Cosenza insieme alla collega del SUNIA Teresa Aiello hanno fatto il punto della situazione sulle problematiche dell’edilizia sociale. L’Evento rientra tra una serie di iniziative promosse in tutta la Calabria dai sindacati confederali in vista della grande manifestazione di Napoli per il 20 magio prossimo.

Molti i punti trattati, tra cui l’esigenza di portare all’attenzione del governo nazionale l’esigenza del rilancio di politiche abitative adeguate, tra cui l’annoso problema della scarsa manutenzione degli alloggi di edilizia popolare oltre che una scarsa disponibilità degli stessi alloggi. I potenziali assegnatari spesso lamentano al sindacato lungaggini nelle assegnazioni e procedure troppo burocratiche che spingono, chi ha necessità, a trovare soluzioni spesso troppo onerose ed insostenibili. La mancata proroga del superbonus, rappresenta l’ennesima opportunità sprecata, non solo per la ripresa degli immobili spesso fatiscenti, ma anche per una svolta definitiva verso la transizione ecologica.

All’incontro ha preso parte anche l’assessore Comunale di Cosenza, Pina Incarnato la quale si è mostrata sensibile alle problematiche evidenziate dai rappresentanti sindacali i quali dal canto loro stanno già lavorando al nuovo accordo territoriale per il Canone concordato che contribuirà a migliorare sensibilmente i problemi dell’abitare nella città brutia. Infine Gaetana Pesce ha ricordato che in un momento di particolare di disagio economico dove i termini povertà, inflazione e sicurezza sono divenuti tristemente ricorrenti appare necessario e urgente accendere i riflettori non solo a livello locale ma soprattutto nazionale e da qui la necessità di partecipare all’evento di Napoli