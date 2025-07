Ecco tutte le deleghe al Comune di Rende che supporteranno la Giunta Principe – NOMI

- Advertisement -

RENDE – Con apposita delibera della giunta comunale, è stato approvato l’atto di indirizzo che istituisce le deleghe rilasciate dal sindaco Sandro Principe e che prevedono “solo attività di studio ma soprattutto di supporto al Comune” e che non comportano poteri decisionali né implicano l’adozione di atti amministrativi. Deleghe affidate ad una serie di professionisti e cittadini che “vogliono collaborare per il miglior funzionamento dell’ente”. Era stato lo stesso Sindaco Sandro Principe a spiegare più volte che avrebbe voluto anche la partecipazione attiva di cittadini e professionisti del territorio e, come si legge nello Statuto della città di Rende perchè “elemento fondante della comunità”.

Ecco tutte le deleghe approvate dalla giunta comunale:

Dott. Jano Andò: Sanità e rapporti con università

Dott. Maurizio Dodaro: medicina sul territorio

Dott.ssa Mariapia Galasso: giovani coppie, welfare familiare e rapporti con la banca del latte

Ing. Nello Gallo: Rapporti con lo Stato e la Regione nella materia ambientale e tutela del territorio, dissesto idrogeologico e programmazione territoriale

Arch. Valentino De Rango: Urbanistica e ambiente con particolare interesse al potenziamento delle aree verdi, all’impatto sulla riduzione della CO, censimento del patrimonio arboreo, sviluppo urbano e

sostenibile

Arch. prof. Battista Sangineto: tutela e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico e del patrimonio archeologico

Ing. Carmine Guido: rapporti con e associazioni di imprenditori, area industriale e connessioni della stessa con la città e manutenzione straordinarie, tutela del centro storico e turismo

Dott. Giuseppe Giraldi: artigianato, negozi di nicchia e cultura

Dott. Sergio Filippo: rapporti e profili organizzativi poliambulatorio e medicina del territorio

Prof. Sergio Tursi Prato: sport, cultura e pubblica istruzione

Geom. Pasquale Vena: urbanistica

Rosa Argieri: logistica di segreteria

Dott. Mario Bartucci: medicina sul territorio

Dott.ssa Felicita Cinnante: politiche sociali

Dott.ssa Carmen Romano: politiche sociali

Dott.ssa Antonietta Tricarico: welfare, legislazione europea e relativi bandi