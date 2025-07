E’ nata la Fondazione “Le Idee di Chicco”. Mario Occhiuto «un atto d’amore, fiducia e impegno civile e sociale»

- Advertisement -

COSENZA – Un sogno che ha camminato a lungo nel cuore e nella mente di chi ha voluto bene a Francesco “Chicco” Occhiuto e che ha preso vita: nasce ufficialmente la Fondazione “Le Idee di Chicco”, dedicata alla promozione del benessere psicologico e alla costruzione di nuovi spazi di ascolto, formazione e ricerca. A dare l’annuncio sui social è il senatore ed ex sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. “Un gesto profondo e necessario, nato dal desiderio di dare continuità alle idee, allo sguardo e alla sensibilità di Chicco, psicologo, giovane professionista, anima gentile e mente curiosa, impegnato nella comprensione della sofferenza interiore e nella diffusione di una cultura della cura”.

“Non è un ricordo, è una presenza”

Così si legge nel testo che accompagna la nascita della Fondazione. Una presenza viva, che abiterà ogni progetto, ogni incontro, ogni parola. Chicco continua ad esserci, con la sua voce calma, con le sue domande profonde, con il suo modo unico di volere bene. Lo statuto della Fondazione parla chiaro: un ente del Terzo Settore, senza fini di lucro, con una struttura autonoma, trasparente, destinata esclusivamente a finalità civiche, culturali e sociali.

La Fondazione sarà:

– Un presidio leggero ma concreto, in grado di offrire spazi di ascolto e sensibilizzazione;

– Un luogo di formazione e confronto, aperto a tutti, accessibile e laico;

– Un seme per il futuro: il sogno è quello di dare vita, soprattutto nel Sud Italia, a un Centro universitario per la Salute del Cervello, dove scienza, tecnologia e umanità possano incontrarsi per costruire risposte nuove.

A guidare la Fondazione sarà don Giacomo Tuoto, amico di Chicco, che ha generosamente accettato la presidenza, offrendo un segno di continuità, esperienza e profonda umanità. Accanto a lui, due realtà fondamentali: gli amici di Chicco, compagni di vita, studi e pensieri, che custodiranno lo spirito autentico della Fondazione ed il Comitato Scientifico, composto da esperti e professionisti di alto profilo, che garantiranno rigore, visione e autorevolezza al cammino della Fondazione.

“Dalle ferite possono nascere strade nuove, utili, luminose”, recita il testo fondativo. È con questo spirito che oggi inizia un cammino fatto di impegno, ascolto e speranza. Chiunque desideri offrire idee, proposte o collaborazioni può scrivere a: info@infoleideedichicco.org.

“Le idee di Chicco non muoiono. Camminano. Ci accompagnano. E ci indicano la direzione giusta”.