E’ cosentina la piccola Elena Sophia Senise, protagonista della serie Rai “Costanza”

COSENZA – E’ giovanissima la protagonista della nuova serie Rai “Costanza” diretta da Fabrizio Costa in onda su Raiuno da ieri, domenica 30 marzo. L’attrice cosentina Elena Sophia Senise ricopre il ruolo di Flora una bambina molto dolce e vivace, ma che soffre per molto tempo l’assenza del padre. Nella serie, tratta dal famoso romanzo “Una Questione di Costanza” e prodotta da Banijay Studios, Senise recita al fianco di Miriam Dalmazio, Marco Rossetti, Franco Castellano, Caterina Shulha, Lorenzo Cervasio, Kaspar Capparoni, Eleonora De Luca, Luigi di Fiore e Giulia Arena.

Attrice giovanissima, nata a Castrovillari, con i genitori originari di Spezzano Albanese e San Lorenzo del Vallo, Elena Sophia si trasferisce a Roma subito dopo la nascita, all’età di tre anni mostra subito le sue qualità “teatrali”. Quando si trova a casa si veste con lunghi lenzuoli per recitare i classici di Dante o Saffo, ma è la maestra di asilo che con insistenza consiglierà i genitori di Elena Sophia, ad iscrivere la bambina a qualche corso di recitazione. Partecipa così ai primi corsi di recitazione organizzati da associazioni teatrali, prima in asilo nido e successivamente organizzati dalle scuole elementari.

All’età di cinque anni, dopo una lunga selezione, i genitori riescono ad iscriverla presso una delle più rinomate e storiche società di rappresentanza artistiche e dello spettacolo della capitale, dove da subito ha la possibilità di studiare corsi di recitazione, regia, studio della sceneggiatura e dizione, con attori, registi e casting director di fama, ma fu proprio nei vari corsi di recitazione che cominciò a far intravedere le potenzialità di mimica, espressività e professionalità nello studio delle sceneggiature e delle dinamiche cinematografiche.

Resta impresso ai genitori il giorno in cui un insegnante, alla fine di uno dei tanti corsi di recitazione, disse loro: “Elena Sophia è nata per fare l’attrice professionista… deve fare questo”! Nel tempo alcuni registi e attori parleranno di lei, mettendo in evidenza il suo piccolo talento. Nel tempo libero Elena Sophia preferisce andare presso gli Studios di Cinecittà per guardare, ammirare e studiare la storia dei grandi classici del cinema italiano anziché trascorrere una giornata al parco giochi o al luna park. Nel pomeriggio, dopo una pausa e dopo aver fatto i compiti di scuola, con dedizione preferisce studiare i copioni per i corsi di cinema oppure studiare per preparare i tanti provini anziché giocare con le bambole, preferisce le costruzioni anziché passare il tempo sul telefonino. Da pochissimo studia lezioni di pianoforte solo per il piacere di suonare le colonne sonore dei più importanti compositori di film. I suoi grandi idoli sono Carlo Verdone, Claudia Cardinale e Sophia Loren. Quando esce ama indossare il suo giubbino in pelle, con la scritta cucita sul retro “Troppo Forte”, proprio come il giubbotto che indossava Carlo Verdone “Oscar Pettinari” nell omonimo film.

Il suo primo lavoro davanti alle telecamere arriva nel febbraio del 2022, con lo spot per la società Vorwerk International, per un famoso elettrodomestico. Lo spot è stato prodotto dalla casa di produzione Groenlandia, nota per svariati lavori nel campo della pubblicità, ma e nel marzo del 2023 che ottiene un ruolo come attrice protagonista nella serie televisiva di grande successo “Lea – I Nostri Figli”, prodotta da Banijay Studios e Rai Fiction. Elena Sophia interpreterà il ruolo di Camilla, bambina ricoverata presso l’Ospedale Pediatrico di Ferrara. Nel corso delle puntate attraverserà non poche problematiche dovute ad un incidente d’auto e allo stato precario della sua salute. Nella serie televisiva Elena Sophia reciterà al fianco di Anna Valle, Giorgio Pasotti, Eleonora Giovanardi, Primo Reggiani, Mehmet Günsür, Daniela Morozzi, per la regia di Fabrizio Costa.

Nell ottobre del 2023 partecipa come (figura speciale) al programma televisivo “C’è Posta per Tè”, condotto da Maria De FIlippi. Nel dicembre del 2024 ottiene la parte come attrice protagonista nella prima sit-com in Italia dedicata ai bambini, dal nome Crazy Baby Playground. Il programma prodotto da DeaJunior – KidsMe e De Agostini Editore, è andato in onda su Sky Tv e Now Tv.

Nel giugno del 2024, presso l’Aula Nuova della Camera dei Deputati, Crazy Baby Playground, riceve il prestigioso premio MOIGE, con la classificazione più alta, che indica un programma televisivo qualitativamente significativo ed educativo. Nel mese di settembre del 2024, dopo una lunga selezione, ottiene la parte come attrice nella serie televisiva “Pesci Piccoli2”, nel ruolo Maya, recitando al fianco di “Fru” Gianluca Colucci, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Aurora Leone, che insieme formano i The Jackal. “Pesci Piccoli”, prodotta dalla The Jackal e MAD Entertainment, nel 2024 ha vinto il Ciak d’Oro. Nel Novembre del 2024 ottiene la parte come attrice nella serie “I Casi dell’Avvocato Guerrieri”, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli.

Nella serie interpreta Leà, e recita al fianco di Alessandro Gassman e Catrinel Marlon. Luscita della serie televisiva è prevista nella seconda metà del 2025. Nell’Ottobre del 2024 recita come attrice protagonista nel film tv “Seduci, Svaligia, Scappa”, prodotto da Pepito Film e Rai Movie. Nel film interpreterà Diana, una bambina vivace, ma che soffre l’assenza di un papà e di un luogo sicuro dove poter vivere serenamente la propria infanzia. Nel film recita al fianco di Nino Frassica, Francesco Arca e Marina Lancillotta.