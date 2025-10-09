HomeArea Urbana

Due risse in poche ore a Cosenza, l’appello del SIC: «Necessario un tavolo tecnico permanente»

Il Sindacato Indipendente Carabinieri Calabria, esprime profonda preoccupazione sottolineando che è necessario "ristabilire ordine e sicurezza"

COSENZA – A seguito degli episodi che si sono susseguiti in città negli ultimi giorni il SIC, Sindacato Indipendente Carabinieri Calabria, esprime profonda preoccupazione e lancia un appello: “ristabilire ordine e sicurezza”. 

“Gli episodi di violenza avvenuti nelle ultime ore a Cosenza – la maxi rissa su viale Parco e il successivo episodio in piazza Loreto – destano profonda preoccupazione e impongono una seria riflessione sul crescente clima di tensione che sta interessando la nostra città. – dice il SIC – La presenza di giovani coinvolti in episodi di aggressività e violenza gratuita rappresenta un campanello d’allarme non solo per le istituzioni, ma per l’intera comunità. È evidente come disagio sociale, mancanza di riferimenti educativi, precarietà e disillusione contribuiscano ad alimentare situazioni di degrado e perdita di valori fondamentali, primi fra tutti il rispetto per la vita e per il prossimo”.

“Non si può rimanere indifferenti di fronte a simili episodi, che minano la sicurezza pubblica e la tranquillità dei cittadini. È necessario che la risposta delle istituzioni sia immediata, concreta e condivisa. – aggiunge – Per questo motivo, si chiede con urgenza l’istituzione di un tavolo tecnico permanente che coinvolga il Comune di Cosenza, la Prefettura, le Forze dell’Ordine, le istituzioni scolastiche e le realtà sociali del territorio, con l’obiettivo di analizzare nel dettaglio le cause di tali episodi e individuare strategie efficaci di prevenzione e controllo”.

“In tale prospettiva, lo sport deve essere riconosciuto come uno strumento fondamentale di crescita, inclusione e disciplina. Favorire la pratica sportiva tra i giovani significa offrire loro un’alternativa sana e costruttiva, capace di trasmettere valori come il rispetto delle regole, la solidarietà e il lavoro di squadra, principi essenziali per contrastare la deriva della violenza e del disimpegno sociale”.

“Occorre dunque – conclude il sindacato – rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili, ma anche promuovere interventi di natura educativa, culturale e sportiva volti a recuperare il senso di comunità, legalità e responsabilità civica tra i più giovani. Solo attraverso un impegno corale e una collaborazione attiva tra cittadini e istituzioni sarà possibile restituire a Cosenza il clima di serenità e sicurezza che merita”.

