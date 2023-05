Due eventi a Cosenza per celebrare il Centenario dell’Aeronautica Militare in Calabria

COSENZA – Il Distaccamento Aeronautico Montescuro per celebrare al meglio il Centenario dell’Aeronautica Militare ha promosso a partire dalle 18 di domani, martedì 23 maggio, presso le sale espositive della Provincia di Cosenza (ex MAM, Corso Telesio) la mostra itinerante dell’Aeronautica Militare. Un percorso storico grafico attraverso il quale sarà possibile ripercorrere storia, capacità e tradizione dell’Arma Azzurra che, seguendo la linea del tempo, proietta il visitatore dalle origini verso il futuro. Per l’occasione si esibirà un’orchestra di fiati composta dagli studenti del Liceo Musicale “Lucrezia Della Valle” di Cosenza.

Una mostra a carattere itinerante che farà tappa nelle più importanti città italiane tra le quali Roma Firenze, Bari, Cagliari, Palermo, Caserta, Parma, Treviso, Milano, Ferrara, Viterbo, Lecce, e che fermandosi anche a Cosenza testimonia l’attenzione che l’Arma Azzurra rivolge al territorio calabrese. L’esposizione che vedrà al suo interno anche uniformi storiche ed equipaggiamento militare di volo, sarà fruibile fino al 28 maggio negli orari 09:00/12:00 e 15:00/19:00.

Spostandosi di pochi metri, alle ore 20 presso il Teatro Rendano sarà possibile ammirare la Fanfara della 3ª Regione Aerea di Bari diretta dal Maestro 1° Luogotenente Nicola Cotugno che allieterà la serata con componimenti che spazieranno dalla musica classica alle sinfonie di Ennio Morricone. A conclusione della serata, verrà conferito dal cav. Sergio Mazzuca il Premio “Telesio d’Argento” al Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, Capo del 5° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica e originario di Cosenza.

Il Distaccamento Aeronautico di Montescuro

Assicura il supporto logistico all’attività addestrativa in materia di Force Protection per i reparti speciali dell’Aeronautica Militare e quello delle altre Forze Armate. Garantisce con proprio personale specialista, il funzionamento degli apparati di telecomunicazione, informatica operativa e assistenza alla navigazione aerea, fornendo ospitalità agli apparati dell’Esercito Italiano e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Inoltre, la Stazione Meteorologica insediata nel Reparto, è inclusa nella rete di osservazione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Nel rispetto degli standard previsti dall’Organizzazione Metereologica Mondiale (OMM), effettua la rilevazione delle variabili atmosferiche e dei fenomeni in atto con l’impiego di personale qualificato e l’utilizzo di strumenti di misurazione tecnologici.