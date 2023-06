Due cicloni si abbattono sull’Italia. Diramata l’allerta arancione a Cosenza e provincia

COSENZA – Diramata l’allerta arancione a Cosenza e Provincia a partire dalla mezzanotte (sarà invece gialla sulle altre aree della Calabria). Previsto un deciso peggioramento delle condizioni meteo, con forti piogge, anche a carattere di nubifragio, temporali, possibili grandinate e raffiche di vento che colpiranno soprattutto la parte nord della regione e la provincia di Cosenza.

L’allerta meteo arancione è stata diramata dalla Protezione civile regionale per “Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”. Ma sono diverse le regioni italiane che stanno facendo i conti con il maltempo, che abbandonerà la Penisola solo venerdì. La fase fresca e instabile, infatti, dovrebbe concludersi proprio con l’arrivo del prossimo weekend, quando gli ultimi aggiornamenti mostrano l’arrivo di un robusto promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale e con esso la prima ondata di caldo africano della stagione.

Allerta arancione, scontro di due cicloni sull’Italia

Il violento maltempo di queste ultime ore è provocato dallo scontro di due cicloni con i primi pesanti effetti sul centro e Nord Italia. Il primo è un vortice centrato sulla Repubblica Ceca che ha inviato aria fresca ed instabile verso il Nord Italia provocando temporali violenti specie al Nord-Ovest, in particolare tra Liguria, Piemonte e Toscana, e via via verso le regioni centrali (in primis il Lazio) e la Sardegna.

Maltempo in rotta verso la Calabria

Da oggi, invece, sarà il ciclone Atlantico e dalla Spagna porterà umidità e nubifragi verso Sardegna e poi il Centro-Sud portano un notevole peggioramento del tempo sulla Calabria a partire da questa notte con rovesci intensi e possibili temporali.

Meteo anomalo: 76 eventi estremi in un solo giorno

Intanto nelle ultime 24 ore sull’Italia si sono abbattute più di tre bombe d’acqua, grandinate e trombe d’aria che hanno investito città e campagne con allagamenti, frane e danni. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Eswd (European severe weather database), registrando 76 eventi estremi che si sono verificati in un solo giorno sulla Penisola, dove è allerta arancione in Emilia Romagna e gialla in altre 12 regioni.

“Siamo di fronte ad un’evidente tendenza alla tropicalizzazione del clima con una più elevata frequenza di manifestazioni violente e sfasamenti stagionali che – afferma Coldiretti – si abbatte su un territorio fragile”.

Con il clima anomalo sale il conto dei danni alle coltivazioni agricole in una primavera segnata dal moltiplicarsi di eventi estremi. A preoccupare sono gli effetti sulle coltivazioni con il grano in prossimità della raccolta, la frutta matura sugli alberi e il maltempo no stop che sta creando un ambiente favorevole alla diffusione della peronospora, una malattia fungina che può causare gravi danni alle viti e compromettere a capacità produttiva dei vigneti.