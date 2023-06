Due assessori e due consiglieri comunali della provincia di Cosenza aderiscono alla Lega

COSENZA – Ad aderire al partito sono Nicola Lanzillotta, assessore a Pietrafitta e Ida Guido, assessore a Marano Marchesato. Poi, i consiglieri comunali di Bisignano, Andrea Alfieri e Francesca Pirillo. L’annuncio questa mattina in una conferenza stampa convocata da Simona Loizzo alla quale ha preso parte anche il coordinatore regionale del partito, Giacomo Saccomanno. “Si tratta di tre importanti comuni della provincia di Cosenza – ha sottolineato la deputata del Carroccio, Simona Loizzo – che oggi hanno una chiara rappresentanza della Lega”.

“Pensiamo che queste adesioni – ha aggiunto – premino la nostra coerenza e Il nostro impegno quotidiano. Saremo ogni quindici giorni qui per rafforzare la squadra – ha detto Saccomanno – non solo per rafforzare il nostro partito ma anche e soprattutto per fare chiarezza su tanti equivoci”.

Autonomia differenziata e Calderoli a Vibo

“Ad esempio – ha aggiunto Saccomanno – sull’autonomia differenziata , argomento che deve essere ben chiarito. La Calabria è agli ultimi posti in tutte le classifiche e nei decenni ha saputo solo disperdere tante occasioni di crescita, non spendendo risorse preziose.

L’autonomia differenziata può essere, quindi, un’opportunità di crescita e non un motivo di paura”.

“Faremo seminari in Calabria per spiegare cos’è l’autonomia – ha concluso Saccomanno – al di là delle chiacchiere che dice la sinistra. Verrà Calderoli venerdì prossimo a Vibo – ha aggiunto Saccomanno – proprio per spiegare meglio le ragioni dell’autonomia”.

“Ogni due settimane – ha aggiunto poi Loizzo – presenteremo cinque amministratori che aderiscono alla Lega. Vogliamo occuparci dei piccoli borghi ma anche delle infrastrutture strategiche, sapendo che la provincia di Cosenza rappresenta il 43% di tutta la regione e per questo merita una considerazione diversa ad ogni livello. Siamo proiettati alle elezioni europee, che dovranno sancire un successo per il nostro partito. Voglio ricordare che alle elezioni politiche – ha concluso Loizzo – abbiamo preso in Calabria un punto in meno rispetto a Milano passando da uno a tre parlamentari e oggi con i nostri nuovi consiglieri e assessori comunali possiamo esprimere meglio e bene la nostra azione”.