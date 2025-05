Dramma in via Popilia a Cosenza, accusa un malore e muore davanti al supermercato

- Advertisement -

COSENZA – Avrebbe accusato un malore davanti ad un noto supermercato in via Popilia. E’ accaduto questa mattina davanti il punto vendita Lidl, nell’area antistante adibita a parcheggio. L’uomo, secondo quanto emerso, era insieme alla moglie quando si è sentito male. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e anche gli agenti della Polizia di Stato. Purtroppo però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.