Dramma a Cosenza, alla guida dell’auto urta ad altre vetture e muore. Forse un malore

COSENZA – E’ accaduto a pochi metri dall’ospedale di Cosenza, dove l’uomo, L.M. di 48 anni forse si stava recando a causa di un malore. Secondo i primi accertamenti, il 48enne era alla guida di un’Audi quando potrebbe essersi sentito male e per questo ha perso il controllo impattando contro alcune auto in sosta danneggiandole. Il fatto si è verificato intorno alle 23.30 e nonostante l’arrivo dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare, l’uomo era già spirato. Sulle cause della morte sono in corso accertamenti. Sul posto anche la Polizia locale.

