Dopo l’attentato alla sua attività, imprenditore riapre a Cosenza «ferite si trasformano in opportunità»

COSENZA – Due mesi dopo l’attentato incendiario che aveva colpito la sua concessionaria a Reggio Calabria, Emanuele Ionà non si arrende e sceglie di ripartire da Cosenza, dove ha inaugurato una nuova sede della sua attività. «Non ci scoraggiamo – ha dichiarato Ionà – crediamo nella Calabria e nelle persone perbene che ogni giorno scelgono la via del lavoro e del sacrificio. Questa riapertura vuole essere un messaggio positivo: anche qui si può costruire futuro e dignità».

All’inaugurazione ha partecipato anche il presidente di BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre, che ha sottolineato il valore del capitale umano: «In un settore in continua evoluzione, sono le persone, la passione e la fiducia a fare la differenza». Un segnale forte di resilienza e speranza, che dimostra come la voglia di riscatto possa trasformare le ferite in nuove opportunità.