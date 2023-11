Dopo Cosenza anche Rende, le forti raffiche di vento fanno crollare un albero su via Verdi

RENDE (CS) – Dopo Cosenza anche Rende. Le forti raffiche di vento, che dalla mattina stanno interessando molte zone della Calabria (dove vige un’allerta di colore giallo), hanno provocato il crollo di un grosso albero a Rende. È successo nel pomeriggio di oggi sua via Verdi, nei pressi della Farmacia Europa e di Capitano. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e sul posto si è recata una pattuglia della municipale che sta attendendo l’arrivo dei vigili de fuoco per la rimozione che tronco finito su una parte della carreggiata. Questa mattina, invece, il forte vento aveva fatto crollare un albero su Via Petrarca nei pressi della villa Vecchia nel centro storico di Cosenza.

