Dopo 50 anni, gli Ingegneri di Cosenza conquistano la loro casa: la firma per l’ex Albergo Bologna

- Advertisement -

COSENZA – “Storico traguardo per l’Ordine degli Ingegneri di Cosenza: dopo 50 anni dalla prima proposta, è stato firmato il preliminare di acquisto dell’ex Albergo Bologna, futura sede dell’Ordine”. Lo scrive in un post sui social l’Ordine degli Ingegneri di Cosenza. Presenti le autorità cittadine con il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza Marco Saverio Ghionna e il Segretario Bruno Larosa. “L’acquisizione rappresenta un passo epocale: una sede di proprietà prestigiosa, simbolo di identità e crescita per la comunità degli ingegneri cosentini. Un progetto ambizioso che corona un lavoro concreto e deciso di questo Consiglio, dando finalmente forma al sogno di generazioni di professionisti. Si apre una nuova era: più unione, forza e presenza sul territorio.