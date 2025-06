Donnici, strade impraticabili. Gigliotti e Puzzo contro il silenzio del sindaco: «Ripercussioni per i cittadini»

- Advertisement -

COSENZA – A Donnici, dopo mesi di segnalazioni, le strade restano in uno stato di dissesto. Lo denunciano i consiglieri di maggioranza Francesco Gigliotti e Daniela Puzzo che esprimono tutto il loro rammarico per il mancato inizio dei lavori di manutenzione delle strade della frazione cosentina scagliandosi contro il silenzio del primo cittadino sulla situazione. “Chiediamo scusa agli abitanti di Donnici – dicono – siamo vicini allo stato d’animo degli abitanti e comprendiamo le loro parole di rassegnazione”.

I due ricordano come la situazione di impraticabilità, soprattutto nel tratto che va da Contrada Colla a Calacroce, era stata già segnalata dal consigliere di opposizione Francesco Spadafora in consiglio comunale a dicembre ma da allora non è stato fatto più nulla. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso si era limitato a dire che era stata effettuata una segnalazione ai rami competenti.

Donnici, strade impraticabili: i consiglieri richiedono risposte concrete

I due consiglieri sottolineano come loro si siano impegnati in prima persona con sopralluoghi e nel pensare ad una prima fase embrionale di un cronoprogramma degli interventi. “Abbiamo più volte interpellato il dirigente del Settore manutenzione Raffaele Notte per iniziare a quantificare le spese per il rifacimento del manto stradale in particolare nelle località di Fiego, Lucido, Destro e Calacroce, siamo riusciti a contattare un tecnico, esperto nel ramo infrastrutture in modo da capire quanto questi interventi sarebbero pesati sulle casse comunali – spiegano – interventi duraturi nel tempo mettendo a conoscenza il Sindaco passo dopo passo”.

Nonostante l’impegno profuso, continuano Francesco Gigliotti e Daniela Puzzo, ad oggi non è cambiato nulla: “resta solo un grande muro di silenzio, ma una risposta la meritavamo o, meglio, la meritano i cittadini. La situazione di stallo protratta per mesi e mesi danneggia tutti, amministratori e amministrati”. I consiglieri spiegano che la situazione delle strade di Donnici non può più essere ignorata perchè “ha ripercussioni sulla sicurezza, sull’economia e sulla qualità della vita dei cosentini – e si chiedono – Dove è finito l’interesse per le periferie, tanto proclamato in campagna elettorale?”.

“Questa città ha bisogno di risposte concrete e, stanchi del continuo silenzio che si sta sempre più tramutando in indifferenza, – concludono – questa volta speriamo che le nostre parole riescano a far rumore e a portare ad una soluzione definitiva del problema”.