Donnici, la comunità parrocchiale accoglie la Croce del naufragio di Cutro

COSENZA – La Comunità Parrocchiale di Donnici si appresta a ricevere la “Croce del naufragio di Cutro”, voluta dal Parroco di Isola Capo Rizzuto, Don Francesco Loprete, e fatta realizzare, dall’artista Maurizio Giglio, con il legno del relitto del naufragio dello scorso 26 febbraio, nel quale hanno perso la vita circa 100 migranti, tra i quali molti bambini.

È un evento fortemente voluto dal Parroco Don Santo Borrelli e dai suoi collaboratori perché tappa di un percorso spirituale, per invocare la pace e il rispetto della dignità umana e che, dal prossimo 1° agosto, vedrà impegnato Don Santo in un cammino a piedi, da Donnici a Medugorje (passando per Sarajevo), per invocare la pace ai piedi della Regina della Pace di Medugorje.

La data del 13 giugno per ricevere la “Croce di Cutro” non è casuale perché ricorre la memoria liturgica di Sant’Antonio da Padova che, nell’inverno del 1221, subì, a Milazzo, il naufragio del veliero su cui viaggiava per rientrare nella sua Portogallo, proveniente dal Marocco. Tale naufragio è, ovviamente, un disegno di Dio poiché ha permesso a Sant’Antonio di raggiungere a piedi Assisi (transitando anche per Donnici) per incontrare San Francesco con il quale ha condiviso il messaggio volto anche alla cura del prossimo e del creato.

La “Croce di Cutro”, proveniente da una comunità parrocchiale di Brindisi, sarà accolta, alle ore 18 del 13 giugno, all’ingresso del Borgo di Donnici Superiore, per essere portata nella Chiesa di Santa Maria Assunta, dove è venerato Sant’Antonio da Padova. Qui alle ore 21, si terrà una “Veglia Missionaria” in collaborazione con l’Ufficio “Migrantes” dell’Arcidiocesi di Cosenza Bisignano. In tale contesto non mancherà la testimonianza dell’Arcivescovo di Cosenza –Bisignano, S.E. Mons. Giovanni Checchinato, che presiederà la Celebrazione Eucaristica, alle ore 18 del 16 giugno.

La “Croce” rimarrà in Donnici per tutta la durata dei programmati Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova che vedranno un altro “momento forte” sabato 17 giugno con l’arrivo, alle ore 10,00 delle Reliquie di Sant’Antonio, portate dai Frati del Convento di Padova.

Sempre per richiamare la pace e l’accoglienza, sono, altresì, previsti concerti testimonianza, anche con “musiche dal mondo”, che si terranno nella Chiesa di Donnici Superiore, nelle serate del 14 e 17 giugno e la proiezione del docufilm sul “Naufragio”, nella serata del 12 giugno.