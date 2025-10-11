HomeArea Urbana

Donnici in festa per la 43ª Sagra dell’Uva e del Vino: il borgo si riempie di profumi, sapori e tradizione

l Sindaco Franz Caruso ha inaugurato ieri la 43ª edizione della storica manifestazione dedicata al vino e alle tradizioni locali: tre giorni di festa, gusto e valorizzazione del territorio.

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – È stata inaugurata ieri pomeriggio, in piazza Monsignor Bilotto a Donnici, la 43ª edizione della Sagra dell’Uva e del Vino, storica manifestazione che fino a domenica 12 ottobre animerà il suggestivo borgo alle porte della città con degustazioni, musica, spettacoli e iniziative dedicate alle eccellenze del territorio.

La Sagra, nata oltre quarant’anni fa per celebrare la vendemmia e le tradizioni contadine, è oggi un punto di riferimento per la promozione del vino Terre di Cosenza Dop e della cultura calabrese. Un evento che unisce memoria e modernità, mantenendo intatto lo spirito di comunità che, da generazioni, accompagna il profumo del mosto e il sapore del buon vino.

Il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha tagliato il nastro inaugurale insieme all’Assessore Veronica Buffone, circondato dai rappresentanti dell’associazione “Vivi Donnici”, cui l’Amministrazione comunale ha affidato l’organizzazione e la realizzazione dell’evento. L’associazione ha curato ogni dettaglio logistico e operativo, oltre al programma artistico e culturale che accompagna la manifestazione.

Sagra dell’Uva e del Vino a Donnici: un borgo che si racconta

Dopo l’inaugurazione, il primo cittadino ha visitato i 25 stand allestiti lungo il corso principale e i vicoli del borgo, dove si possono degustare i vini delle sei cantine aderenti all’edizione 2025, tutte appartenenti alla Denominazione d’Origine Protetta “Terre di Cosenza”. Accanto al vino, protagonisti anche i prodotti tipici locali – formaggi, salumi, dolci e conserve – che raccontano le tradizioni gastronomiche di una terra ricca di storia e sapori.

“La Sagra dell’Uva e del Vino – ha dichiarato Caruso – è un evento che dovrebbe essere storicizzato, perché da oltre quarant’anni rappresenta un appuntamento consolidato, atteso e amato non solo dalla comunità di Donnici, ma da tutta la città e dalla provincia. Qui, tra le dolci colline, ogni anno arrivano migliaia di visitatori, anche da fuori regione, per vivere un’esperienza di convivialità e autenticità”.

Sagra dell'uva e del vino Donnici2

Sagra dell’Uva e del Vino: tradizione e innovazione

Il sindaco ha sottolineato come la Sagra non sia soltanto un momento di festa, ma anche un’occasione per valorizzare le specificità produttive e culturali del territorio:

“L’offerta si amplia di anno in anno – ha aggiunto – non solo sul piano vitivinicolo, ma anche gastronomico, sperimentando forme di innovazione nella tradizione. È un modo per far conoscere le nostre eccellenze e per rafforzare il senso di comunità”.

Il successo dell’edizione precedente, con un’affluenza record di pubblico, fa prevedere anche per quest’anno una partecipazione massiccia, favorita dal clima mite e dalla grande curiosità che la manifestazione suscita tra residenti e turisti.

Caruso ha infine espresso parole di ammirazione per la bellezza di Donnici, un borgo che “merita di essere scoperto e vissuto”: “La Sagra – ha detto – mette in evidenza non solo i prodotti e i vini, ma anche il fascino del borgo, che è un vero gioiello per il paesaggio, la struttura e la sua autenticità. Passeggiare tra i vicoli e scoprire come si viveva un tempo è un privilegio per chi viene a visitarlo”. Il sindaco ha invitato cittadini e visitatori a partecipare numerosi alle giornate di festa e a “lasciarsi conquistare non solo dai sapori ma anche dall’atmosfera e dalle bellezze del luogo”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Neuropsichiatra infantile

Acri, assente da sei mesi il neuropsichiatra infantile: il Garante interviene e scrive alla...

Provincia
COSENZA – Dopo mesi di silenzio istituzionale, arriva la presa di posizione del Garante regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, avv. Antonio Siclari,...
Domenica di carta 2025 - Locandina scacchi in famiglia

Archivio di Stato di Cosenza: ‘Scacchi in famiglia’ in occasione dell’iniziativa “Domenica di Carta”

Area Urbana
COSENZA - Si intitola “Scacchi in famiglia” e l'evento unisce la scoperta del patrimonio archivistico alla passione per gli scacchi, con un focus dedicato...
Ospedale Annunziata Cosenza

«Lasciateci restare». L’appello di un giovane studente in medicina «La Calabria si cura con...

Area Urbana
COSENZA – Dalle notizie dell'ultim'ora con le ambulanze in coda all'Annunziata e le corsie congestionate del Pronto Soccorso dell’Annunziata di Cosenza arriva un appello...
Cosenza, Daniele Fabio incanta il pubblico nella Biblioteca “M. Arnoni”. Il 7 novembre si esibirà Andrea Bauleo al pianoforte

Cosenza, Daniele Fabio incanta il pubblico nella Biblioteca “M. Arnoni”. Il 7 novembre si...

Area Urbana
Cosenza – Grande partecipazione nella Biblioteca “M. Arnoni” per il primo appuntamento della mini stagione musicale “Concerti in Biblioteca”, promossa dal Consiglio dell’Ordine degli...
elisoccorso notturno

Cassano all’Ionio: da lunedì 13 ottobre sarà operativo il servizio di elisoccorso notturno

Ionio
CASSANO ALL'IONIO (CS) - A partire da lunedì 13 ottobre sarà pienamente operativo a Cassano All'Ionio il servizio di elisoccorso notturno. L'attivazione segue la firma...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37639Area Urbana22736Provincia19999Italia8067Sport3896Tirreno2992Università1488
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Neuropsichiatra infantile
Provincia

Acri, assente da sei mesi il neuropsichiatra infantile: il Garante interviene...

COSENZA – Dopo mesi di silenzio istituzionale, arriva la presa di posizione del Garante regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, avv. Antonio Siclari,...
Ospedale Annunziata Cosenza
Area Urbana

«Lasciateci restare». L’appello di un giovane studente in medicina «La Calabria...

COSENZA – Dalle notizie dell'ultim'ora con le ambulanze in coda all'Annunziata e le corsie congestionate del Pronto Soccorso dell’Annunziata di Cosenza arriva un appello...
elisoccorso notturno
Ionio

Cassano all’Ionio: da lunedì 13 ottobre sarà operativo il servizio di...

CASSANO ALL'IONIO (CS) - A partire da lunedì 13 ottobre sarà pienamente operativo a Cassano All'Ionio il servizio di elisoccorso notturno. L'attivazione segue la firma...
Area Urbana

Ambulanze in coda all’Annunziata. Calabria 2030 «il Sindaco Caruso emetta un’ordinanza,...

COSENZA - Ieri la denuncia del Sindaco di Cosenza sulla situazione di estrema criticità al Pronto soccorso di Cosenza, dove risultavano ferme ben 13...
polizia
Calabria

Violenze anche davanti la figlia minore: divieto di avvicinamento dopo la...

PALMI – La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di un uomo gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti della compagna...
Casa chiavi famiglia inclusione abitativa
Area Urbana

Cosenza, parte il progetto di Housing Temporaneo: nuove soluzioni abitative per...

COSENZA - Il Comune di Cosenza, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1, ha approvato con apposita determinazione dirigenziale, l’avviso pubblico per la manifestazione di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA